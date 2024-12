Het raceweekend in Abu Dhabi is al volop begonnen. Vrijdag werd duidelijk dat McLaren haar zaakjes weer goed voor elkaar heeft en dat ook Mercedes en Ferrari erg rap zijn op het Yas Marina Circuit. Voor Red Bull Racing lijkt er nog wel wat werk aan de winkel, zo bevond het Oostenrijkse team zich vooral in de onderste regionen van de tijdenlijst. Wie weet nog wat extra's te vinden tijdens de laatste vrije training in Abu Dhabi?

LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Abu Dhabi Sort by: Latest Oldest VT3 Abu Dhabi Max Verstappen komt nu op de rode sloffen de baan op. Het zal interessant worden om te zien waar de RB20 staat met minder brandstof aan boord. VT3 Abu Dhabi Zak Brown meldt bij Sky Sports F1 dat Norris en Piastri nog niet tevreden zijn met de balans. Norris staat momenteel op P7, Piastri vinden we terug op P9. VT3 Abu Dhabi Albon neemt de snelste tijd over met een 1:24.378. De Britse Thai rijdt momenteel zijn kwalificatiesimulatie. VT3 Abu Dhabi De stand van zaken met nog twintig minuten te gaan. VT3 Abu Dhabi Verstappen had vrijdag nog last van onderstuur, maar Christian Horner vertelde na afloop van VT2 dat de fabriek in Milton Keynes overuren heeft gedraaid om met een betere afstelling te komen. Verstappen lijkt daarmee beter uit de voeten te kunnen en geeft tijdens de longruns slecht één tiende toe op de tijd van Sainz. VT3 Abu Dhabi George Russell heeft zijn eerste snelle ronde er ook opzitten. Met een 1:25.120 springt hij naar de negende positie. Teamgenoot Lewis Hamilton bezet de vijfde plek. VT3 Abu Dhabi Bij Carlos Sainz lijkt er iets aan te lopen. Zo komt er wat blauwe rook achter de Ferrari van de Spanjaard vandaan. Ook bij Leclerc was net even wat rook te bespeuren. Het hoeft niets ernstig te zijn, maar beide mannen gaan even naar binnen. VT3 Abu Dhabi Charles Leclerc heeft een special helm meegenomen naar Abu Dhabi. De Monegask blikt terug op de jaren die hij samen heeft gedeeld met Carlos Sainz. VT3 Abu Dhabi Sergio Pérez sluit op P6 achter Verstappen aan op slechts één tiende. Het grote verschil is echter wel dat 'Checo' die tijd op de rode sloffen heeft neergezet, waar Verstappen het met een setje geel deed. VT3 Abu Dhabi Max Verstappen is inmiddels ook op de baan, op een setje geel. De Nederlander laat na zijn eerste ronde een 1:24.985 noteren en springt daarmee naar P5. VT3 Abu Dhabi De tussenstand in Abu Dhabi. VT3 Abu Dhabi Magnussen leidt de derde vrije training en dat is enigszins opvallend, want Lando Norris komt drie tienden tekort op de tijd van de Deen. Het is echter nog maar slechts de derde training. VT3 Abu Dhabi De Ferrari's en ook het Haas-duo meldt zich nu op het Yas Marina Circuit. Voor Ferrari kan het weekend nog succesvol worden. Zo knokt de Scuderia nog om de wereldtitel bij de teams, maar dan moet wel alles goed vallen. VT3 Abu Dhabi Fernando Alonso klimt naar P3, maar moest in zijn snelle ronde nog even een vogel ontwijken op het rechte stuk. VT3 Abu Dhabi Jack Doohan maakt dit weekend zijn officiële Formule 1-debuut, als teamgenoot van Pierre Gasly bij Alpine. De Australiër krijgt komend seizoen ook zijn kans bij de Franse brigade en springt met een 1:25.633 naar de eerste tijd. Load more

