De Grand Prix van Abu Dhabi staat voor de deur en het is niet alleen de laatste F1-race van 2024, maar misschien ook de laatste voor Sergio Pérez. Red Bull Racing beslist maandag over de toekomst van 'Checo'. Bronnen bevestigen nu aan De Telegraaf dat hij volgend jaar niet in de cockpit zal zitten als teamgenoot van Max Verstappen.

