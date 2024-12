Max Verstappen (27) en Red Bull Racing hebben nog wat werk te verzetten richting de zaterdag in Abu Dhabi. Tijdens de tweede vrije training kwam Verstappen nog niet helemaal lekker uit de verf, met een teleurstellende zeventiende tijd als resultaat. Volgens Verstappen is er echter nog wel verbetering mogelijk.

De eerste oefensessie gaf Verstappen zijn RB20 uit handen aan Isack Hadjar, maar de talentvolle Fransman kon niet imponeren in de Red Bull. Dit lag echter niet zozeer aan hem zelf, maar aan de auto. Want ook toen Verstappen wel zelf achter het stuur zat, tijdens de tweede vrije training, was de bolide niet vooruit te branden. Verstappen finishte teleurstellend als zeventiende. Ook teammaat Sergio Pérez kon geen potten breken en dus is er werk aan de winkel voor Red Bull. Een overwinning, daar lijkt Verstappen niet meer op te hopen, maar de regerend wereldkampioen denkt wel dat een stap naar voren nog mogelijk is.

Verstappen mikt op top zes in Abu Dhabi

Na afloop van de tweede sessie in Abu Dhabi gaf Verstappen aan dat de balans in de auto nog niet naar wens is, maar dat hij ervan overtuigd is dat dit nog wordt verbeterd richting zaterdag. "Ik ben er zeker van dat we het beter kunnen doen", zo zei hij. "Ik zeg niet dat we op het niveau van McLaren kunnen komen, want zij zijn heel snel tot nu toe dit weekend. Maar als we op z'n minst mee kunnen vechten in die top zes, dan denk ik dat dat een goed herstel zou zijn. Vooralsnog is het behoorlijk tricky."

Pérez erkent moeilijkheden in Abu Dhabi

Pérez is eenzelfde mening toegedaan. Ook hij denkt dat er nog wel wat te halen valt, al benadrukt hij dat het over één ronde nog behoorlijk lastig is. "Het was moeilijk. Over één ronde, is het behoorlijk lastig. Ik denk dat we nog wat werk te doen hebben. In de long run ziet het er een stuk veelbelovender uit", aldus de Mexicaan.

