George Russell heeft bij de media onthuld dat Max Verstappen door het lint is gegaan tegenover de stewards tijdens de meeting in Qatar. Volgens de Mercedes-coureur was Verstappen enorm pissig en stond hij te vloeken tegen de wedstrijdleiding.

Verstappen is laaiend op Russell sinds hij zich met de Mercedes-coureur moest melden bij de stewards. Het begon allemaal tijdens de kwalificatie, toen Russell moest uitwijken voor een langzaam rijdende Verstappen in Q3. Hij noemde het rijgedrag van de Nederlander "gevaarlijk" en de stewards noteerden het incident. Verstappen veroverde uiteindelijk pole, maar moest kort daarna op het matje komen bij de wedstrijdleiding, samen met Russell. In de stewardsroom zou Russell alles op alles hebben gezet om Verstappen een straf 'aan te naaien'. Het lukte, want Verstappen moest z'n pole inleveren. Maar volgens Russell was het Verstappen die in de ontmoeting met de stewards voornamelijk aan het woord was - en niet op een gezellige manier.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen stond te vloeken en te tieren tegen stewards in Qatar

Volgens Russell heeft hij de afgelopen jaren altijd enorm veel respect gehad voor Verstappen, maar sinds Qatar "niet meer", zo vertelde hij in Abu Dhabi bij Viaplay. Hoe er over hem wordt gesproken door de regerend wereldkampioen, vindt hij absoluut niet door de beugel kunnen. "Ik pik dit niet", stelt Russell. Vervolgens onthult de Brit dat Verstappen volledig door het lint ging tegen de stewards. "Ik heb de eerste vijf minuten bij de stewards geen woord gezegd, omdat ze alleen maar met Max bezig waren", zo vertelt hij. "Max was enorm kwaad en stond te vloeken tegen de stewards."

Gerelateerd