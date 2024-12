Christian Horner heeft met een knipoog gereageerd op de veeg uit de pan van Toto Wolff. De Mercedes-teambaas noemde zijn concurrent eerder deze week een "kleine keffende terriër".

Max Verstappen en George Russell hebben het sinds het raceweekend in Qatar met elkaar aan de stok, nadat eerstgenoemde daar - naar eigen zeggen - door laatstgenoemde een gridstraf aangenaaid kreeg. De vete is inmiddels ook overgewaaid naar de teambazen van beide heren. Zo sprak Christian Horner na afloop van de race uit dat hij vond dat Russell zich hysterisch had gedragen, iets wat hij sowieso het hele weekend al zou hebben gedaan.

Een blaffende terriër

In Abu Dhabi heeft Toto Wolff op zijn beurt van zich laten horen: "Dit is iets tussen coureurs, dit is tussen George en Max, en ik wil me daar niet mee bemoeien", klonk het. "Maar als de andere teambaas George hysterisch noemt, dan overschrijdt hij voor mij een grens. Hij is geen specialist in intellectuele psychoanalyse, maar dat is nogal een woord. Hoe durf je te oordelen over de gemoedstoestand van mijn coureur? Waarom voelt hij zich gerechtigd om commentaar te geven op mijn coureur? Waar komt dat vandaan? Een blaffende terriër. Altijd iets te zeggen."

Liever een terriër dan een wolf

Op dat laatste heeft Horner nu weer gereageerd: "Ik hou van terriërs", klinkt het op de persconferentie voor de teams in Abu Dhabi. "Ik heb er zelf vier gehad, het zijn geweldige honden. Twee daarvan waren West Highland Terriërs. Hun namen waren Bernie en Flavió", aldus Horner, die zijn honden daadwerkelijk naar Bernie Ecclestone en Flavió Briatore heeft vernoemd. "Terriërs zijn ongelooflijk loyaal. Bernie was een agressief beestje, hij ging overal achteraan. Flavio was een stuk rustiger, maar at soms wat te veel. Is het iets slechts als je een terriër wordt genoemd? Ze gaan graag achter wat grotere honden aan. Ik ben liever een terriër dan een wolf", doelt hij op Toto Wolff.

