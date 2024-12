De Grand Prix van Abu Dhabi is dit weekend de laatste race van het seizoen en de coureurs krijgen vanaf 14:00 uur opnieuw de gelegenheid om de oefenen op het Yas Marina Circuit. Charles Leclerc - die op zondag een gridstraf van tien plekken krijgt - was de snelste man in VT1. Wie volgt hem op?

