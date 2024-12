Charles Leclerc heeft met een rondetijd van 1:24.321 de snelste tijd geklokt tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi. De tweede tijd was er voor Lando Norris, gevolgd door Lewis Hamilton. Max Verstappen kwam niet in actie; hij stond zijn RB20 eenmalig af aan rookie Isack Hadjar, die uiteindelijk vijftiende werd.

Het laatste raceweekend van het jaar is zojuist officieel van start gegaan met de eerste vrije training in Abu Dhabi. Er verschenen veel rookies aan de start, waaronder het broertje van Leclerc, Arthur - die samen met zijn broer tegelijkertijd voor hetzelfde team mocht uitkomen. Een unieke gebeurtenis. In de Red Bull van Verstappen zat Hadjar, die mogelijk volgend seizoen voor VCARB uitkomt. Diezelfde Hadjar spinde in de beginfase en gaf aan wat moeite te hebben met de auto. Russell, die momenteel behoorlijk in de schijnwerpers staat vanwege zijn onenigheid met Verstappen, klokte ondertussen de voorlopig snelste tijd, gevolgd door de beide Haas-coureurs. Het merendeel van de coureurs reed rond op de medium band in de beginfase van de eerste vrije training in de Verenigde Arabische Emiraten.

Mercedes en McLaren beginnen sterk in Abu Dhabi

Het was Mercedes dat in het eerste deel de dienst uitmaakte onder de zon in Dubai. Hamilton, die bezig is aan zijn laatste raceweekend bij de Zilverpijlen, nam de koppositie over en zag zijn teamgenoot aansluiten op de tweede plaats. Norris had de derde tijd in handen, terwijl de snelste Red Bull - in de persoon van Pérez - terug te vinden was op de vijfde plek. Vervolgens switchten steeds meer coureurs naar de zachte band en werden de rondetijden verder aangescherpt. Norris legde de lat als eerste een stuk hoger en nam de leiding over. In de tussentijd liet Hadjar zich voornamelijk hoor op de boordradio. De 20-jarige Fransman was behoorlijk fel richting het team en was er duidelijk op gebrand er iets van te maken vandaag. Op de zachte band stond hij vier tienden achter Pérez.

Leclerc klokt snelste tijd, Norris tweede

In de slotfase liet Leclerc, Charles in dit geval, zich ook even gelden. De Ferrari-kopman bleef lang binnen, maar wist aan het einde toch nog zijn stempel te drukken door naar de snelste tijd te gaan met een 1:24.321. Norris volgde op twee tienden op de tweede plaats. Daarachter zat Hamilton op bijna een halve seconde. Russell moest zelfs meer dan acht tienden toegeven. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Gasly, Hülkenberg, Colapinto, Magnussen, Drugovich en Pérez. Met een negende tijd was Drugovich de enige van de rookies die zich bij de snelste tien wist te rijden.

