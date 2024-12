De ruzie tussen George Russell en Max Verstappen duurt voort. De twee hebben het in Abu Dhabi verbaal met elkaar aan de stok, nadat de Nederlander in Qatar naar eigen zeggen "een gridstraf aangenaaid" kreeg door de Mercedes-coureur.

Max Verstappen kwalificeerde zich in Qatar op pole position voor de race, maar werd één plek teruggezet, omdat hij George Russell in de weg zou hebben gezeten tijdens een langzame ronde. De Limburger vertelde vervolgens in de media dat Russell achter de schermen alles uit de kast zou hebben getrokken bij de FIA om de Nederlander een straf aan te naaien, iets waar Verstappen witheet van werd: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb al mijn respect voor hem verloren", zo klonk het onder andere.

Verstappen en Russell

In Abu Dhabi slentert de ruzie voort. Zo onthult Russell tegenover de aanwezige media dat Verstappen hem bedreigd zou hebben: "Ik ken Max al erg lang, en weet waar hij toe tot in staat is", citeert PlanetF1. "Hij zei dat hij bewust tegen mij aan zou crashen, mij op de kop in de muur zou zetten. Ik weet dat dat een beetje in het heetst van de strijd is gezegd, maar toen ik hem de volgende dag zag tijdens de drivers parade... Sergio was er, Carlos was er, en we zaten een beetje te dollen. Ik zag in zijn ogen dat hij het meende."

Rolmodel

Russell vervolgt: "Hij is een viervoudig wereldkampioen. Als ik zijn acties vergelijk met die van Lewis... Lewis is het soort wereldkampioen dat ik ooit wil worden. De manier waarop hij in 2021 met Max vocht was hard, erg hard. Maar eerlijk, nooit over de grens. We hebben een taak als coureurs. Ik heb een neefje van acht die net is begonnen met karten. Hij kijkt al mijn races. Voor een wereldkampioen om te zeggen dat hij mij bewust op de kop in de muur gaat zetten, dat is niet het soort rolmodel dat we zouden moeten zijn."

