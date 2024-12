Max Verstappen kreeg eerder dit jaar een taakstraf van de FIA aan zijn broek voor zijn taalgebruik. Toto Wolff heeft gehoord dat zijn zoontje het f-woord heeft gebruikt en de Mercedes-teambaas zegt dat hij het van de F1-coureurs heeft geleerd. In aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi pleit hij voor een zwaardere straf.

Tijdens de persconferentie op de mediadag in Singapore zei Verstappen het woord 'f*ck' om de balansproblemen van zijn RB20 in Azerbeidzjan te omschrijven en dat schoot bij de FIA in het verkeerde keelgat, zeker aangezien president Mohammed Ben Sulayem had aangegeven harder in te grijpen op grof taalgebruik. De viervoudig wereldkampioen zal een taakstraf moeten incasseren tijdens de winterstop, maar wat deze inhoudt is nog niet bekend. De Limburger besloot nauwelijks meer iets te zeggen tijdens de officiële persconferenties in Singapore en dus organiseerde hij gewoon zijn eigen persconferenties in de hospitality van Red Bull Racing. Verstappen legde uit geen zin te hebben om dit soort spelletjes met de FIA te spelen en dreigde zelfs met pensioen te gaan.

Geleerd van de coureurs

George Russell beweert dat Verstappen opnieuw 'f*ck' heeft gezegd in een dreigement tijdens de ruzie die in Qatar is ontstaan door de commotie rondom de gridstraf. "Ik heb een 8-jarig neefje die net begonnen is met karten. Hij kijkt al mijn races, kijkt naar TikTok, kijkt naar YouTube", vertelde de Britse coureur tijdens de Mercedes-mediasessie in Abu Dhabi, geciteerd door Reuters. "Voor een wereldkampioen om naar buiten te komen met uitspraken dat hij zijn best gaat doen om iemand te crashen en ze op hun effing kop gaat zetten... Dat is niet het soort rolmodel dat we hebben."

Wolff is het met hem eens. "Ik heb iets met schelden. Zoals George al zei, hij heeft een 8-jarig neefje die kart en alle races kijkt. Ik heb hetzelfde met mijn 7-jarige zoontje die kart en alles kijkt. Het was de eerste keer, een paar maanden terug, dat hij zei: 'Wat de f*ck'. Ik vroeg: 'Waar heb je dat gehoord?' 'Van de coureurs'. Dus ja, ik heb zo mijn conflicten met Mohammed [Ben Sulayem]... Ik ben het met veel andere dingen waar hij mee komt oneens. Maar dit vind ik best wel onbeschoft. Persoonlijk zou ik blij zijn als er nog zwaarder op wordt gestraft."

