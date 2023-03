Jan Bolscher

Zaterdag 18 maart 2023 16:11 - Laatste update: 17:14

Max Verstappen heeft ook de derde vrije training in Saoedi-Arabië als snelste afgesloten, maar de perfecte start van het weekend kende bijna een smetje voor de Red Bull Racing-coureur door een moment met Lando Norris.

Verstappen zette een 1.28.485 op het bord in de derde oefensessie en wist teammaat en nummer twee in de tijdenlijst Sergio Pérez daarmee op maar liefst zes tienden afstand te houden. Het ging echter bijna mis voor de Limburger in het tweede deel van de training. Verstappen reed langzaam door bocht zeven en acht toen plots Norris in de McLaren op hoge snelheid van achteren aan kwam rijden. De Brit moest in een fractie van een seconde uitwijken om te voorkomen dat hij achterop de RB19 van de tweevoudig wereldkampioen zou rijden.

Momentje Verstappen en Norris

Verstappen bood direct zijn verontschuldigingen aan middels een handgebaar, terwijl hij op zijn beurt excuses kreeg van zijn race-engineer. De Limburger was er blijkbaar niet van op de hoogte gebracht dat Norris met een vliegende ronde bezig was en op volle snelheid van achteren kwam. Het is niet het eerste incident met verkeer op de baan dit weekend. Het Jeddah Corniche Circuit is een razendsnel circuit met veel bochten en betonnen muren aan weerszijden van het asfalt, waardoor het voor zowel de coureurs als de teamleden vaak lastig is om volledig op te hoogte te zijn van waar iedereen rijdt.

Geen verder onderzoek

De wedstrijdleiding besloot dan ook dat er geen verder onderzoek naar het incident nodig is, waardoor Verstappen niet hoeft te vrezen voor een eventuele straf. De kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt vanmiddag om 18:00 uur Nederlandse tijd verreden. Kijkend naar de drie vrije trainingen lijkt Verstappen uitstekende papieren te hebben om er met zijn tweede pole position van het seizoen vandoor te gaan.