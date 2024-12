Fernando Alonso is het niet eens met de uitspraken die Max Verstappen deed over George Russell tijdens de F1 Grand Prix van Qatar. In aanloop naar de laatste wedstrijd van het seizoen in Abu Dhabi laat de tweevoudig wereldkampioen weten dat het karakter van Russell niet is zoals Verstappen het vorige week beschreef.

Verstappen kreeg na de kwalificatie op het Lusail International Circuit een opmerkelijk gridstraf van één plaats. De stewards vonden dat de Red Bull Racing-coureur te langzaam had gereden. Het kwam bij de FIA ter sprake, omdat Russell vond dat het rijgedrag van de Limburger gevaarlijk was, ook al gebeurde het incident in een afkoelrondje. "Ik denk dat ik heel veel respect heb voor heel veel rijders, maar bij hem ben ik dat wel helemaal verloren. Hij doet altijd heel netjes hier voor de camera, maar als je dan binnen met hem zit, is het gewoon een heel ander persoon", vertelde Verstappen tegenover Viaplay.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen nog niet klaar met Russell: "Eigenlijk heel schokkend wat er gebeurde"

Inconsistentie

Alonso is het daar niet mee eens. "Nee, dat vind ik niet. Volgens mij is George een geweldige coureur en een geweldig persoon, en ik ben ook een goede vriend van George", legt hij uit bij MARCA. "Ik denk niet dat hij twee verschillende gezichten laat zien." Tegelijkertijd is de Aston Martin-coureur het er ook niet mee eens dat Verstappen bestraft hoorde te worden. "Het ligt er denk ik meer aan, en Max kan zich daar volgens mij wel in vinden, dat ik al vaker heb gezegd dat sommige straffen niet consistent zijn. Als je naar dat incident kijkt in Qatar en je gaat naar het volgende evenement en je herhaalt exact hetzelfde incident, dan krijg je niet dezelfde straf. Dat is de frustratie waar we soms mee zitten."

OOK INTERESSANT: Russell wijst naar 'respectloze' Verstappen: 'Hij kan absoluut niet met tegenslagen omgaan'

Nieuwe wedstrijdleider

"We hebben net een andere wedstrijdleider [Rui Marques] gekregen en er zitten tegenwoordig soms andere mensen in de kamer van de stewards, dus ik hoop dat alle veranderingen goed uitpakken en dat de consistentie waar we om vragen, verbetert", vervolgt de Spanjaard. "We moeten hen ook een beetje de tijd geven en hopelijk hebben we volgend jaar meer consistentie en betere resultaten wat betreft straffen."

Gerelateerd