Lars Leeftink

Zaterdag 18 maart 2023 15:20 - Laatste update: 16:14

Nadat Sergio Pérez gisteren zijn versnellingsbak al volledig moest verwisselen, is teamgenoot Max Verstappen vandaag aan de beurt. Red Bull heeft tussen de vrijdag en de zaterdag besloten dat ook Verstappen een nieuwe versnellingsbak nodig heeft.

Er volgt geen straf, aangezien je er vier mag gebruiken gedurende het seizoen en dit de tweede is voor Verstappen. Pas bij de vijfde versnellingsbak van het seizoen krijg je een gridstraf van vijf plaatsen. Dit is voor Verstappen niet het geval, maar de Nederlander is tijdens zijn tweede raceweekend dus al wel toe aan zijn tweede versnellingsbak. Of dit is zodat Red Bull beide versnellingsbakken aan het begin van het seizoen kan rouleren of dat het noodzaak is, is net zoals bij Pérez niet bekend.

Verstappen dominant

Op vrijdag was er in ieder geval niet al te veel te merken van de problemen, aangezien de Nederlander zowel tijdens de eerste als de tweede vrije training op P1 eindigde en de rest ruim voor wist te blijven. Toch besloot Red Bull dus een wijziging door te voeren.