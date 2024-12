Max Verstappen wist tijdens de Grand Prix van Las Vegas na een lang en moeilijk seizoen eindelijk de wereldtitel veilig te stellen en dat was natuurlijk ook voor alle medewerkers in het team een grote prestatie. Om ze in het zonnetje te zetten, organiseerde Verstappen een feestje in Qatar én hield hij een speech.

Na een seizoen met zowel een hoop mooie momenten als ook een hoop minder mooie momenten is het Verstappen tóch gelukt: de 27-jarige coureur gaat als viervoudig wereldkampioen Formule 1 door het leven. Na de laatste zinderende race in Brazilië wist Verstappen dat hij natuurlijk de genadeslag in het wereldkampioenschap had uitgedeeld, waardoor het niet de vraag was óf, maar wanneer hij wereldkampioen zou gaan worden. De eerste kans was in Las Vegas, waar hij simpelweg Lando Norris achter zich moest houden om de titel te pakken. Dat lukte, waardoor het feest kon beginnen.

Feestje

Door het lastige seizoen was het vanzelfsprekend ook voor alle medewerkers binnen Red Bull, die achter de schermen hard werken aan het succes van de Nederlander, een grote opluchting. Verstappen vond het dan ook een goed idee om meteen in Qatar voor alle medewerkers een feestje te organiseren, zo meldt De Telegraaf. Van engineers en de monteurs tot het aan het cateringpersoneel: iedereen die in Qatar aanwezig was, werd in het zonnetje gezet door de trotse wereldkampioen. Zo'n tachtig medewerkers waren aanwezig op het feestje van de Nederlander en Verstappen pakte zelfs de microfoon om een speech te doen voor zijn collega's.

Speech Verstappen

De beelden van die speech, zijn nu door één van de aanwezigen gedeeld en op het internet gezet. Op de video horen we de Nederlander trots zijn team toespreken: "Het is een uitdagend jaar geweest, zoals jullie allemaal weten. Ik ben ontzettend trots op iedereen. We zijn er doorheen gekomen en hebben het kampioenschap opnieuw gewonnen. Dit jaar was de teamspirit ontzettend belangrijk. Iedereen bleef positief en hield geloof dat we nog steeds konden winnen. Dat is erg belangrijk in moeilijke tijden", zo horen we de Nederlander onder meer zeggen.

