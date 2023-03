Verstappen weet Pérez voor te blijven in derde vrije training, problemen voor De Vries

Jan Bolscher

Zaterdag 18 maart 2023 15:30 - Laatste update: 16:56

Max Verstappen heeft de derde vrije training in Saoedi-Arabië als snelste afgesloten. Met een 1.28.485 eindigde de Red Bull Racing-coureur bovenaan de tijdenlijst. De top drie werd gecompleteerd door Sergio Pérez en Fernando Alonso.

De derde en laatste vrije training in Saoedi-Arabië ging op zaterdag om 14:30 uur Nederlandse tijd van start. De coureurs kregen nog één keer zestig minuten de tijd om op jacht te gaan naar de perfecte afstellingen voor de kwalificatie, die vandaag om 18:00 uur wordt verreden. Op vrijdag was het vooral Max Verstappen die hoge ogen gooide. De Nederlander eindigde twee keer met uitstek bovenaan de tijdenlijst, maar ook Aston Martin maakte opnieuw indruk. Fernando Alonso en Lance Stroll leken er goed bij te zitten, waardoor het wederom een interessant weekend belooft te worden op het Jeddah Corniche Circuit.

Tegenvaller voor De Vries

De oefensessie werd afgetrapt met slecht nieuws over Nyck de Vries. Het team van AlphaTauri bracht naar buiten dat er een probleem was gevonden in de auto van de Nederlander, waardoor de power unit vervangen moest worden. De 28-jarige coureur kon hierdoor niet in actie komen. Ondertussen beten Alonso en Stroll het spits af op de baan door een aantal installatieronden op de harde band te verrijden, maar verder verliep de openingsfase opvallend rustig. Pas richting het eind van het eerste kwartier verscheen de eerste tijd op het bord: een 1.32.531 voor Oscar Piastri op de medium band. Met nog drie kwartier op de klok stroomde de baan langzaam vol. Zowel de zachte, medium als harde band werden aan de tand gevoeld.

Tegenvallende topsnelheid Ferrari

Halverwege de derde vrije training hadden verschillende coureurs hun eerste kwalificatiesimulatie achter de kiezen. Op dit punt voerde Sergio Pérez de tijdenlijst aan met een 1.29.417, gevolgd door Max Verstappen (1.29.549), Pierre Gasly (1.29.935), Esteban Ocon (1.30.081) en George Rusell (1.30.250). Vrijwel de hele top vijf deed dit op de zachte band. Verstappen noteerde zijn tijd echter op de harde variant. Opvallend was daarnaast de tegenvallende snelheid van de auto's van Ferrari op het rechte stuk. Zo moesten Carlos Sainz en Charles Leclerc onder andere onderdoen aan de topsnelheid van Alexander Albon in de Williams.

Met nog vijftien minuten op de klok was het Verstappen die met zijn eerste kwalificatie-run direct de koppositie in de tijdenlijst overnam. De Nederlander zette een 1.28.756 op het bord en was daarmee aanzienlijk sneller dan zijn Mexicaanse teammaat. Pérez verbeterde zijn eigen tijd echter wel met een 1.29.127, goed voor de tweede stek. Lewis Hamilton wist zich ondertussen met een 1.29.568 op de derde positie te nestelen. Pierre Gasly leek er ook goed bij te zitten in zijn Alpine. Met een 1.29.701 wist hij zichzelf op de zevende plek neer te zetten, vóór Lance Stroll. Lando Norris kende een angstig momentje toen hij een langzaam rijdende Verstappen tegen kwam. De Nederlander bood met een handgebaar zijn excuses aan, terwijl hij op zijn beurt verontschuldigen van zijn engineer ontving.

In de slotminuten werden er - zoals gebruikelijk in de derde vrije training - nog een aantal kwalificatiesimulaties verreden. Verstappen verbeterde zichzelf met een 1.28.485, gevolgd door Pérez (1.29.098), Alonso (1.29.483), Stroll (1.29.509) en Hamilton (1.29.568). Leclerc bleef steken op de zesde tijd met een 1.29.588, met Sainz nog verder naar achteren op P10. Een zevende en achtste stek voor respectievelijk Norris en Piastri, biedt voor McLaren hoop op punten na het zeer teleurstellende weekend in Bahrein.