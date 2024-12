Eén van de meest bijblijvende momenten van de Grand Prix van Qatar zal toch de opmerkelijke straf voor Max Verstappen na de kwalificatie zijn geweest. Jenson Button vindt het ongelofelijk dat de Nederlandse coureur op het matje geroepen werd én ook nog eens een vrij ongebruikelijke straf kreeg.

De eerste sessies op het Lusail International Circuit waren allesbehalve gelukkig voor Verstappen. De Nederlander en Red Bull leken er eigenlijk totaal niet aan te pas te komen in het Midden-Oosten, maar na de sprintrace sloeg het weekend voor Verstappen totaal om. Ineens leek het goed te vallen en pakte hij pole position, al moest hij die wel weer inleveren met een controversiële gridstraf van één positie wegens het onnodig langzaam rijden in de kwalificatie. Het gebeurde na een moment met George Russell, die snel richting Verstappen reed in een langzame ronde en vervolgens claimde in de weg gereden te worden door de viervoudig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

Zelfde snelheid voorganger

De FIA viel daar vervolgens voor, riep Verstappen op het matje en deelde hem een opmerkelijke straf van één plek straf uit, waardoor hij zijn pole position moest inleveren en het Russell was die vanaf pole mocht vertrekken. Veel had hij niet aan dat voordeel, want al bij de start raakte hij zijn P1 kwijt aan de getergde Verstappen. De Nederlander liet na afloop zijn woede over Russell doorschemeren en ook in Groot-Brittannië krijgt hij bijval. Button spreekt bij Sky F1 van een onbegrijpelijke beslissing: "Voor mij is probleem dat Fernando Alonso voor hem reed met exact dezelfde snelheid. Het is niet dat Max ineens de ankers uitgooide en midden op het circuit in een hogesnelheidsbocht op de rem trapte."

Schokkende straf

Button komt vervolgens met bewijs: "Hij hield dezelfde afstand tot de auto voor hem door bocht twaalf en dertien. Het is schokkend voor mij dat hij een penalty heeft gekregen. Het had hetzelfde moeten zijn als de rest. In de sprintkwalificatie gebeurde hetzelfde. Ik ben ontzettend verbaasd dat hij een straf heeft gekregen. Ze moeten geen verschillende straffen geven voor hetzelfde vergrijp. Waarom zou je iemand een waarschuwing geven voor het te langzaam rijden? De regel is at je niet langzamer mag rijden dan de delta, dus waarom geven ze niet meteen een straf? Dan was er niet langzamer gereden dan de delta en was het allemaal een stuk sneller duidelijk", besluit de wereldkampioen van 2009.

Gerelateerd