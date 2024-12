Hamilton hint naar bezitten van F1-team: "Zou vanaf begin divers zijn"

Lewis Hamilton heeft een hint achtergelaten dat hij in de toekomst wel eens een eigen Formule 1-team zou kunnen starten. De zevenvoudig kampioen is voorlopig nog in dienst van andere teams, maar zou in zijn eigen ploeg graag veel diversiteit willen hebben vanaf de eerste dag. Ook noemde hij al twee jonge coureurs op die Hamilton in zijn team zou willen hebben.

Hamilton heeft met name in de afgelopen seizoenen het initiatief genomen om meer diversiteit te brengen naar de Formule 1. De Brit richtte zo de 'Hamilton Commission' op en 'Mission 44', twee initiatieven die als doel hebben om de koningsklasse fundamenteel veel meer divers te maken. Vorige week kondigden alle tien de F1-teams aan dat er een Diversity and Inclusion charter was getekend. Alle ploegen beloven hiermee, samengevat, dat diversiteit binnen motorsport op een hoger vuur zal worden gezet om blijvende verandering aan te brengen.

Wie zouden er voor Team Hamilton rijden?

Hamilton werd voorafgaand aan de Grand Prix van Qatar op een podium voor een grote groep fans meerdere vragen gesteld. Hier tussen zat een vraag over wie Hamilton in een Formule 1-team zou neerzetten als hij er een zou beheren, en de zevenvoudig coureur ging hier serieus op in. “Er is een jonge gozer waarmee ik over het circuit in Austin heb gereden [Kenzo Craigie], hij heeft net het kartkampioenschap gewonnen. Ik zou proberen hem door te laten stromen, [maar] hij is nu waarschijnlijk te jong. En dan is er Doriane [Pin]! Zij is een badass!” Craigie en Pin zijn allebei Mercedes-junioren. Craigie won in 2024 meerdere Britse kartkampioenschappen als 14-jarige coureur, en Pin is actief in de F1 Academy, waar ze tweede staat in het kampioenschap. De 20-jarige Franse coureur is ook actief in IMSA en de WEC voor de Iron Dames in de beroemde roze Lamborghini.

Kenzo Craigie kart met de nummer 44 van zijn idool Lewis Hamilton

Eigen team vanaf begin divers

Naast de jonge coureurs sprak Hamilton zich ook uit over hoe hij het zou aanpakken als hij ooit een Formule 1-team zou bezitten, mocht hij deze ambitie hebben. Diversiteit zou ook hier, naast de coureurs, centraal staan. “Het zou cool zijn om een divers team te hebben. Als ik een team zou maken, en misschien doe ik dat ooit, dan zal het vanaf het begin divers zijn. Het is moeilijk om een bedrijf te veranderen dat al niet divers is, omdat je uiteindelijk mensen moet ontslaan of meer mensen moet aannemen. Het is niet makkelijk voor deze sport om te evolueren, zoals het nu gaat.”

