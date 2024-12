De F1 Grand Prix van Qatar van afgelopen weekend leverde veel spektakel op, met Max Verstappen als uiteindelijke winnaar. De internationale media genoten ook van de show en blikten massaal terug.

De Grand Prix van Qatar, de voorlaatste race van het seizoen 2024, bleek een chaotische te zijn. Er waren drie safety cars nodig, terwijl vijf coureurs in totaal uit zouden vallen en veel coureurs ook straffen kregen. Verstappen bleef uit de problemen en won, nadat hij in de eerste bocht George Russell in had gehaald en daarna een aanval van Lando Norris had afgeslagen, de 23ste race van 2024 voor Charles Leclerc en Oscar Piastri. Norris kreeg een straf van tien seconden (stop-and-go) en zakte uiteindelijk naar P10. De internationale media hadden het volgende te zeggen over de race.

La Gazzetta dello Sport

We beginnen met La Gazzetta dello Sport, dat vooral blij is dat Ferrari nog meedoet in het kampioenschap bij de constructeurs. "Max Verstappen won de Formule 1 GP van Qatar in Doha, de voorlaatste ronde van het kampioenschap 2024. De Nederlander, al wereldkampioen bij de coureurs, pakte overwinning nummer 63 in zijn carrière, voor Charles Leclerc en Oscar Piastri, daarna Pierre Gasly en Carlos Sainz. Het belangrijkste nieuws voor Ferrari is dat het constructeurskampioenschap weer open is, want nu heeft McLaren ‘slechts’ 21 punten voorsprong en wordt alles beslist in Abu Dhabi."

The Guardian

Dan The Guardian, dat onder de indruk was van de race van Verstappen. "Verstappen reed zonder twijfel een prima rit naar de overwinning tijdens de Grand Prix van Qatar, maar de nagalm van de race in de woestijn zal nog lang nagalmen nadat de hymnes in de nacht waren verdwenen. Controversie en potentieel gevaar kenmerkten de race op het circuit van Lusail, waardoor recente beslissingen van het bestuursorgaan van de Formule 1, de FIA, scherp in het daglicht kwamen te staan, op dezelfde dag dat de voorzitter, Mohammed Ben Sulayem, van coureurs had geëist dat ze zich met hun eigen zaken bemoeiden toen ze zijn bestuur in twijfel trokken."

L'Équipe

Dan naar het Franse L'Équipe, dat stelde dat Verstappen de hele race uit de problemen wist te blijven. "Verstappen leidde van start tot finish, doorliep alle incidenten die de race bepaalden, en behaalde zijn negende zege van het seizoen na opnieuw een demonstratie van zijn rijtalent. Hij versloeg Charles Leclerc (2de) en Oscar Piastri (3de), een duo dat we zonder bijzondere raceomstandigheden niet zo hoog hadden kunnen voorspellen."

Sky Sports F1

Tot slot Sky Sports, dat openlijk baalde van de straf die Norris kreeg tijdens het duel met Verstappen om P1. Even daarvoor had Norris nog geprobeerd Verstappen in te halen, zonder succes. "Bij de herstart gingen Verstappen en Norris zij aan zij naar de eerste bocht, waarbij de Red Bull-coureur zijn rivaal afweerde door de binnenkant vast te houden. Vijf ronden later kreeg Norris een 10-seconden stop-and-go penalty van de stewards, wat een einde maakte aan het gevecht om de leiding. Norris kwam achteraan, maar vocht zich terug naar de tiende plaats en scoorde ook het bonuspunt voor de snelste ronde, terwijl Verstappen geen druk ondervond van Leclerc om zijn negende overwinning van het seizoen te pakken en zijn eerste als viervoudig wereldkampioen."

