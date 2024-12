Hoe Leclerc in Abu Dhabi Norris nog kan inhalen in het coureurskampioenschap

Lando Norris kreeg tijdens de Grand Prix van Qatar een hele zware straf, namelijk een zogeheten ten second stop/go penalty, voor het negeren van een gele vlag. Deze penalty kostte de Brit maar liefst 35 seconden, waardoor hij van de tweede naar de laatste plaats afzakte. Charles Leclerc werd tweede, en staat nu slechts acht punten achter Norris in het kampioenschap. Wat moet de Monegask in Abu Dhabi doen om zijn Britse rivaal nog voorbij te streven?

Norris verloor het coureurskampioenschap officieel na afloop van de Grand Prix van Las Vegas. De Brit eindigde zowel in Brazilië als in Las Vegas op de zesde plek, waardoor Max Verstappen voor een vierde keer tot kampioen werd uitgeroepen. Nu moet Norris echter om zijn schouder beginnen te kijken, want Leclerc zit op de hielen van de McLaren-coureur. De Monegask werd in 2022 al tweede in het wereldkampioenschap, maar dat is voorlopig de hoogste plaatsing in zijn carrière. Norris eindigde een jaar nooit hoger dan op de zesde plaats, en ook had hij voor 2024 nooit een Grand Prix gewonnen.

Stand coureurskampioenschap voorafgaand aan Abu Dhabi

Coureur Aantal punten 1. Max Verstappen 429 punten 2. Lando Norris 349 punten 3. Charles Leclerc 341 punten 4. Oscar Piastri 291 punten 5. Carlos Sainz Jr. 272 punten 6. George Russell 235 punten 7. Lewis Hamilton 211 punten 8. Sergio Pérez 152 punten 9. Fernando Alonso 68 punten 10.Nico Hülkenberg 37 punten

Drie punten misgelopen in Las Vegas

Na afloop van de Grand Prix van Las Vegas was Charles Leclerc woedend. "Aardig doen naait mij de hele fucking tijd. De hele fucking tijd. Het is eigenlijk niet eens om aardig zijn, maar gewoon respectvol. Ik weet dat ik mijn kop moet houden, maar op een bepaald punt is het constant hetzelfde liedje. Oh mijn fucking god," zo klonk het. Leclerc had teamgenoot Carlos Sainz eerder in de race langs gewuifd, maar de Spanjaard deed later in de Grand Prix niet hetzelfde terug bij Leclerc, waardoor hij niet alleen het podium, maar ook drie punten misliep in het coureurskampioenschap. Nu het verschil ineens met zestien punten is gekrompen, kan dat Leclerc duur komen te staan in Abu Dhabi. Alle pijlen bij zowel Ferrari als McLaren staan gericht op het constructeurskampioenschap, maar Leclerc gaf zelf in Las Vegas toe dat hij wel degelijk mikt op de tweede plaats achter Max Verstappen.

Winst en snelste ronde garandeert tweede plek

In Abu Dhabi geldt voor Leclerc dat als hij wint, en de snelste ronde pakt, dat hij gegarandeerd tweede zal staan in het kampioenschap. Als dat zou gebeuren en Lando Norris tweede wordt in de race, zouden de coureurs gelijk staan, maar wint Leclerc omdat hij dan zijn vierde race zou hebben gewonnen vergeleken met de drie van Norris. Mochten Leclerc en Norris op gelijke punten staan zonder dat Leclerc de Grand Prix wint, dan zou Norris zijn tweede plek behouden. Beide coureurs zouden dan drie zeges hebben, maar de McLaren-coureur is zes keer tweede geworden, en Leclerc drie maal. Theoretisch gezien hebben beide jonge sterren hun lot dus in eigen hand, maar zal het er om gaan spannen.