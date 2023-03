Remy Ramjiawan

Voormalig Mercedes-strateeg en de huidige teambaas van Williams James Vowles, verwacht dat Mercedes weleens oppermachtig kan zijn tijdens de races op Silverstone en in Barcelona. In Bahrein leek de W14 nog te langzaam te zijn om Red Bull, Ferrari, maar ook om Aston Martin uit te dagen, maar Vowles verwacht een snelle ommekeer.

Als voormalig rechterhand van Toto Wolff heeft Vowles veel kennis van achter de schermen bij Mercedes. George Russell voorspelde eerder nog een extreem dominant seizoen voor Red Bull Racing, maar de teambaas van Williams ziet dat niet gebeuren. Volwes merkte tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië op dat Ferrari en Mercedes op verschillende punten sterk zullen zijn en verwerpt het argument dat Red Bull Racing op elk circuit zal domineren.

Twijfels over dominantie Red Bull

"Denk ik dat Red Bull het eerste deel van het seizoen zal domineren? Nee, dat betwijfel ik", zo gaf de teambaas van Williams aan. Vowles wijst vooral naar de specifieke kenmerken van de verschillende circuits, waarbij Ferrari en Mercedes kunnen profiteren op banen waar Red Bull minder goed uit de verf kan gaan komen. "Ik denk dat je zult zien dat Ferrari hier [in Djedda red.] een stuk dichter bij hen zal staan. Op circuits als Silverstone en Barcelona zal Mercedes machtig zijn, als gevolg van wat ik weet van dat pakket", zo heeft hij nog hoop voor de Mercedes-fans.

Beperking ontwikkelingstijd

Toch Vowles Red Bull Racing absoluut niet onderschatten: "Denk ik dat ze per saldo de snelste zijn? Ja, maar ze hebben nog steeds een achterstand in de windtunnel. Het is niet zo groot als ik denk dat het zou moeten zijn, maar het is er nog steeds." De Brit verwacht dan ook dat de beperking op de ontwikkelingstijd uiteindelijk Red Bull de das om doet. "Het betekent nog steeds dat je tijdens het seizoen andere mensen zal zien die het gat naar hen gaan dichten. En met de regels die naar volgend jaar worden overgedragen, moet je blijven ontwikkelen en dus zal het gat uiteindelijk verdwijnen", aldus Vowles.