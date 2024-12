Er is de afgelopen maanden veel te doen rondom zowel Max Verstappen als de FIA en de viervoudig wereldkampioen bleek meermaals kind van de rekening door sancties vanuit het kamertje van de wedstrijdleiding. De Limburger sprak dit weekend in een officieel gesprek met FIA-president Mohammed Ben Sulayem om de lucht te klaren.

De afgelopen maanden is er natuurlijk een hoop te doen geweest rondom de stewards die de regels dienden hand te haven tijdens de Grands Prix. Verstappen bleek meermaals onderwerp van gesprek in het kamertje van de wedstrijdleiding. Zo kreeg hij een taakstraf voor het schelden op de persconferentie en kreeg hij tijdens de Grand Prix van Mexico maar liefst twintig seconden tijdstraf aan de broek na zijn gevecht met Lando Norris. Ook in Qatar was het dit weekend weer raak na de kwalificatie. Verstappen boekte een uitstekende pole position, maar werd later naar de stewards gesommeerd en kreeg ten slotte een toch vrij dubieuze straf wegens het hinderen van George Russell: één plek naar achteren op de grid.

Gesprek met Ben Sulayem

Ondertussen zagen we de afgelopen weken wedstrijdleider Niels Wittich plotseling ontslagen worden en vertrok ook steward Tim Mayer noodgedwongen na vijftien jaar dienst in die rol. De huidige gang van zaken zorgt bij veel coureurs voor een hoop vraagtekens, waarbij Verstappen met zijn huidige status natuurlijk als één van de uithangborden van de koningsklasse te boek staat. Het is dan ook zijn entourage geweest die recent contact heeft gelegd met Ben Sulayem voor een gesprek met de FIA-president. Dat gesprek vond zondag plaats in Qatar, zo weet De Telegraaf te rapporteren.

Verschillende onderwerpen

Het werd een 'lang, goed en volwassen' gesprek van ongeveer een half uur, zo meldt het medium. Zaken die aan de orde kwamen, waren de straffen die Verstappen de afgelopen tijd kreeg - daar hoorde ook de opmerkelijke taakstraf na het schelden op de persconferentie van Singapore bij - én de huidige gang van zaken binnen het rommelige motorsportorgaan. Het gesprek stond verder los van de omstreden gridstraf die Verstappen op zaterdag ontving na de kwalificatie, daar de conversatie al eerder ingepland was. Het lijkt een welkom moment geweest te zijn om de lucht te klaren tussen Verstappen en de FIA, zeker gezien de Nederlander in het recente verleden een paar keer heeft aangegeven op deze manier weinig zin meer te hebben in de koningsklasse.

