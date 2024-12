FIA-president over kritiek F1-coureurs: "Gaat ze niets aan" hoe FIA te werk gaat

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft gereageerd op de open brief van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA), waarin hij fel werd bekritiseerd, en stelt dat het de Formule 1-coureurs simpelweg niets aan gaat hoe hij en de FIA te werk gaan. In de open brief plaatsten de coureurs vraagtekens over hoe de FIA het boetegeld wat teams en coureurs betalen uitgeeft, gezien dit onbekend is, en werd Ben Sulayem persoonlijk aangevallen over zijn taalgebruik in de media.

“We dringen er bij de FIA-president op aan om ook na te denken over zijn eigen toon en taalgebruik wanneer hij praat tegen onze leden-coureurs, of zelfs over hen, of dat nu in een openbaar forum is of op een andere manier. Bovendien zijn onze leden volwassen, ze hebben het niet nodig om via de media instructies te krijgen over zulke onbenullige zaken als het dragen van sieraden en onderbroeken." Dit is slechts een deel van de open brief van de GPDA aan de FIA, inmiddels bijna een maand geleden. Ben Sulayem had voorafgaand aan de brief de coureurs bekritiseerd over hoeveel er wordt gescholden tijdens een Grand Prix over de radio, en vergeleek dit met rappers - een vergelijking die bij velen het verkeerde keelgat inschoot. Het dragen van juwelen liet hij zich in 2022 al over uit, een opmerking die voornamelijk gericht leek op Lewis Hamilton.

Het gaat ze niets aan

Naast het taalgebruik van de FIA-president in de media, was het voornaamste punt van de GPDA dat ze willen weten waar al het geld wat door middel van boetes wordt uitbetaald heen gaat. Elk jaar betalen coureurs en teams miljoenen euro's aan boetes, maar de FIA heeft nooit openbaar gemaakt wat er exact met dat geld wordt gedaan. Ben Sulayem lijkt het graag zo te willen houden. “Dat gaat ze niets aan," reageerde hij bij Autosport toen hij werd gevraagd over de kwestie. "Sorry. Met alle respect, ik ben een coureur. Ik respecteer de coureurs. Laat ze gaan en zich concentreren op waar ze goed in zijn, namelijk racen. Maar oké, wil je weten hoeveel we aan grassroots hebben besteed? Ik zal het je vertellen: 10,3 miljoen [euro] hebben we vorig jaar in grassroots geïnvesteerd. Ik denk dat dat veel geld is. In 2024, tot nu toe, meer dan 10 miljoen. Terug in grassroots. In karting.”

Waarom moet ik overal antwoord op geven?

De FIA kwam ook recent vaak in het nieuws door het ontslaan van veel medewerkers is hoge en publieke functies. Race director Niels Wittich werd na de Grand Prix van Brazilië plotseling de laan uitgestuurd, ook al was de officiële berichtgeving dat de Duitser zelf ontslag had genomen - iets waarvan het tegendeel is bewezen sinds dien. Deze week werd ook F1-steward Tim Mayer ontslagen, en Formule 2-race director Janette Tan. Formule 1-teams zijn kritisch over het gebrek aan transparantie hierover, maar Ben Sulayem heeft hier geen boodschap aan. “Moeten we het ze vertellen? Als er iets verandert binnen de teams, vertellen ze het ons dan? Nee, dat doen ze niet. Niemand hoeft dat te doen. We hebben de regels, we volgen onze regels. We volgen niet de regels van iemand anders. Zo simpel is het. Ik bedoel, met de media, met alle respect, waarom moet ik overal antwoord op geven? Ik heb een verantwoordelijkheid tegenover mijn leden en tegenover de sport. Ik ben niet iemand die 's ochtends wakker wordt en naar de media gaat kijken. De media zijn goed, maar ze hebben geen stem in de FIA. Ik ben gekozen om de FIA te repareren en dat doe ik ook. Ik ben erg blij met ons nieuwe team. Heel blij.”