Voor Max Verstappen en Carlos Sainz kan de kwalificatie nog nadelige gevolgen hebben. De Spanjaard werd tijdens de sessie de pitbox uitgestuurd, daar waar Lewis Hamilton al in de fastlane zat en mag zich daarom melden. Verstappen, die reed volgens de wedstrijdleiding 'onnodig' te langzaam.

De kwalificatie in Qatar viel uiteindelijk ten prooi aan Max Verstappen, die daarmee zijn 41e pole position mag gaan bijschrijven. George Russell zat er dicht bij, maar gaf 55 duizendsten toe op tijd van de Nederlander. Lando Norris moest het uiteindelijk met de derde tijd doen.

Verstappen mogelijk 'onnodig' te langzaam gereden

Russell was voor zijn laatste rondje aan het aanzetten, totdat hij een langzaam rijdende Verstappen tegenkwam. De Brit zat echter nog in zijn outlap, maar stelde wel in het interview achteraf dat het misschien van invloed was op zijn rondje. De wedstrijdleiding heeft het genoteerd als 'onnodig' te langzaam rijden en om 21:15 uur Nederlandse tijd mag Verstappen zich verantwoorden bij de stewards.

Ook Max Verstappen mag zich om 23:15 uur lokale tijd melden bij de stewards🇶🇦#f1 #QatarGP pic.twitter.com/qFXjj58IOe — GPFans NL (@GPFansNL) November 30, 2024

Unsafe release Sainz

Hamilton kwam in Q2 zijn pitbox uitgereden, maar moest even op de rem trappen. Sainz kwam namelijk pal voor de neus van de Brit op de baan, die snel even uitweek. Het gebeurde allemaal niet onder hele hoge snelheid, maar de stewards gaan zich er nog wel over buigen. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor Sainz, die de zevende tijd wist te rijden.

Sainz en Hamilton moeten zich gaan melden bij de stewards voor de mogelijke 'unsafe release'🇶🇦 pic.twitter.com/euLxNKOUPw — GPFans NL (@GPFansNL) November 30, 2024

