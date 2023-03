Lars Leeftink

Vrijdag 17 maart 2023 21:32 - Laatste update: 21:34

Lewis Hamilton heeft bij Mercedes aangedrongen op geduld nadat hij zich met moeite een weg heeft gebaand door de trainingen op de vrijdag voorafgaand aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Brit eindigde slechts elfde na de tweede vrije training op het Jeddah Corniche Circuit.

Teambaas Toto Wolff is sinds de eerste kwalificatiesessie van het seizoen in Bahrein net zo open en eerlijk geweest over de huidige prestaties als Hamilton, met radicale veranderingen in de pijplijn voor de W14. Er zijn volgens Wolff al wat ontwikkelingen en upgrades doorgevoerd, maar voor nu merken de twee coureurs van Mercedes daar amper wat van. Zowel George Russell als Hamilton konden het tempo van Red Bull en Aston Martin op vrijdag niet bijhouden.

W14 'vrijwel hetzelfde' als W13

"Ik had het zeker moeilijk in de sessie, ik had het in beide sessies moeilijk", gaf Hamilton toe na de vrijdag in Djedda. "We gaan gewoon door met het ingaan op de details, proberen de balans van de auto te verbeteren om het rijden gemakkelijker te maken. Het is nu gewoon geen fijne auto om in te rijden, maar ik weet dat iedereen zo hard werkt in de fabriek. Het is een kwestie van tijd, gewoon even geduld hebben." Op de vraag of de W14 beter is dan de W13 antwoordde Hamilton: "Het is vrijwel hetzelfde."

Het is, net zoals in 2022, nog niet het seizoen van Hamilton en Mercedes. Wederom lijkt het gat met Red Bull Racing al snel te groot te zijn en moet het in de achtervolging. Wolff en George Russell lieten al merken dat ze niet het idee hebben dat Red Bull het kampioenschap gaat mislopen, en Hamilton deelt deze mening. Het team denkt zelfs dat de regerend kampioen alle races in 2023 kan gaan winnen. Het zegt genoeg over de huidige status van Red Bull Racing en Max Verstappen.