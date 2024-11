Russell fel over "gevaarlijke" actie Piastri: "Geluk gehad dat we in de race bleven"

George Russell is ontevreden over de manier van racen van Oscar Piastri tijdens de sprintrace op zaterdag. Russell vocht gedurende de hele sprint met Piastri, maar kon geen weg langs de McLaren banen, mede door het agressieve verdedigen. Volgens de Brit, die zeven dagen geleden de Grand Prix van Las Vegas won, overschreed Piastri de grens met zijn manier van rijden.

Russell startte op de tweede plek maar werd bij de start al ingehaald door de opportunistische Piastri, die achter teamgenoot Lando Norris aan sloot. De twee jonge sterren, die beide twee Grands Prix wisten te winnen in 2024, hadden het bijna alle negentien ronden aan de stok. De MCL38 en W15 raakten elkaar zelfs aan, maar geen van de twee coureurs liep schade op. Uiteindelijk won Piastri de sprintrace in de laatste bocht. Norris stopte vlak voor de eindstreep om zijn teamgenoot te laten winnen, ondanks dat McLaren tegen de Brit zei dat dit niet nodig was. In de vorige sprint in Brazilië liet Piastri Norris voorbij, en op zaterdag bewees Norris zijn teamgenoot de zelfde dienst.

Geluk dat we in de race bleven

Na afloop was Russell tevreden over de snelheid van zijn Mercedes op het Lusail International Circuit, maar niet over de manier van rijden van Piastri, die te agressief verdedigde volgens de Mercedes-coureur. “Ik moet zien hoe het er van de buitenkant uitzag”, zo vertelde Russell na het eindigen van de sprintrace. "We gingen natuurlijk wiel aan wiel bocht 1 in. In een van de ronden zat ik aan de binnenkant en hij [Piastri] sneed me vrij agressief af, we raakten elkaar. We hadden allebei geluk dat we in de race bleven. Een paar ronden later ging ik naar de binnenkant en sneed hij vrij laat naar de overkant. Als je met 320 [of] 330 bocht één ingaat, is er een groot verschil en als je de deur dichtgooit, is het behoorlijk gevaarlijk.”

