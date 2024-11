Oscar Piastri heeft de Sprint in Qatar zojuist weten te winnen. McLaren scoorde goede punten, want Lando Norris - die de zege aan Piastri cadeau gaf - kwam als nummer twee over de streep. De derde plaats was er voor George Russell. Red Bull Racing was onzichtbaar. Max Verstappen finishte slechts als achtste, terwijl Sergio Pérez laatste werd.

Norris begon de Sprint vanaf pole, terwijl Verstappen vanaf de zesde startpositie aan de ingekorte race moest beginnen. Pérez en Colapinto vingen het evenement aan vanuit de pitstraat. Waar Norris wel goed wegkwam en de leiding wist te behouden, kende Verstappen een minder voortvarend begin. De Nederlander verloor in de eerste ronde maar liefst drie plekken. Hamilton, Hülkenberg en Gasly gingen aan de Red Bull voorbij. Piastri wist op zijn beurt de tweede plek over te nemen van Russell. De Mercedes probeerde terug te slaan, maar slaagde hier niet direct in. Verstappen kreeg het wel voor elkaar Gasly weer terug te pakken en zodoende de achtste plek over te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen heeft geen tempo, Pérez zakt wederom door het ijs

Verstappen leek echter niet het tempo te hebben verder naar voren op te schuiven. Bij McLaren gooide Norris de reddingsboei keer op keer uit naar Piastri. De polesitter voorzag zijn teamgenoot van DRS, om zo uit de klauwen bij Russell te blijven, die aan het jagen was op de Australiër. Sainz kon door deze strijd langzaam aanhaken bij de kopgroep. Leclerc had op zijn beurt op plek vijf zijn handen vol aan Hamilton, die maar wat graag zijn toekomstige teamgenoot bij Ferrari wilde verschalken. Pérez kende wederom een teleurstellend optreden. Nadat hij gisteren al een dramatische kwalificatie kende, kwam hij ook tijdens deze Sprint niet lekker uit de verf. De Mexicaan stond te slapen bij de start, werd ingehaald door Colapinto, moest vervolgens een nieuwe voorvleugel halen en zakte terug naar de laatste plaats.

Piastri krijgt zege cadeau van Norris, Verstappen finisht op P8

Uiteindelijk kwam Piastri als winnaar over de streep, want Norris gaf zijn teamgenoot de zege cadeau door na de laatste bocht van posities te wisselen. Russell volgde als nummer drie. Verstappen kwam niet verder dan plek acht, terwijl Pérez als laatste over de streep kwam.

Gerelateerd