Lando Norris heeft pole position veroverd voor de Sprint in Qatar. De McLaren-coureur was met een ronde van 1:21.012 sneller dan George Russell en Oscar Piastri. De beide Ferrari's vielen ietwat tegen met een vierde en vijfde positie. Max Verstappen kon niet meedoen bovenin en werd zesde.

De kwalificatie voor de Sprint begon onder het kunstlicht op het Losail International Circuit in Qatar. Magnussen beet het spits af en zette de eerste rondetijd neer. De rest van het volgde al snel en de snelste tijden waren voornamelijk in handen van McLaren en Ferrari, al wist ook Russell zich er tussen te mengen. Verstappen slaagde hier niet in, want de Nederlander bungelde net buiten de top vijf. Ook teamgenoot Pérez kon niet aanhaken bij de toppers. Sterker nog: de Mexicaan had grootse moeite om zich veilig te rijden voor de tweede kwalificatiesessie.

Pérez stelt wederom teleur, Verstappen kan niet mee met toppers

Pérez werd in de absolute slotfase dan ook uitgeschakeld. Hij kwam niet verder dan de zestiende tijd. Verstappen wist zich wel te verbeteren en schoof door naar de vierde positie. Colapinto, Zhou, Ocon en Tsunoda wisten het uiteindelijk ook niet te halen. In de SQ2 waren het wederom dezelfde namen die bovenin meededen. Verstappen kon in de beginfase nog wel aanhaken, maar naarmate de sessie vorderde werd hij verder naar achteren geduwd. In de slotfase verbeterde hij zich nog wel naar - wederom - de vierde tijd.

Alonso en Stroll kwalificeren zich niet voor SQ3

Verstappen kwalificeerde zich als enige overgebleven Red Bull-coureur voor het laatste kwalificatiedeel. Alonso, Albon, Bottas, Stroll en Magnussen werden in deze tweede fase uitgeschakeld, alhoewel de verschillen uiterst klein waren. In de derde en allesbeslissende sessie werd bij de coureurs de rode band onder hun auto geschroefd. Hiermee konden ze een gooi gaan doen naar pole position voor de Sprint, die morgen op het programma staat in Qatar.

McLaren begint ijzersterk, Verstappen wederom plek vier

Norris en Piastri begonnen sterk aan de laatste sessie. Zij wisten een één-twee op de klok te zetten. Ferrari moest op dat moment echter nog aan hun snelle run beginnen. Verstappen had op dat moment - alsof hij er patent op had vandaag - de vierde tijd in handen. Russell stond voor z'n neus en Hamilton achter hem. Maar wat konden de coureurs nog doen in hun tweede run?

Norris pakt pole, Verstappen slechts zesde

Russell wist zich van de toppers nog wel te verbeteren. Hij ging naar de tweede tijd, achter Norris, die er uiteindelijk met pole vandoor ging. De derde tijd ging naar Piastri. De beide Ferrari's stelden ietwat teleur en kwalificeerden zich als vierde en vijfde. Verstappen zakte uiteindelijk terug tot de zesde positie en zal dus morgen een pittige race voor de boeg krijgen.

