We zitten om 18:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de sprintkwalificatie op het Lusail International Circuit. De Grand Prix van Qatar is de 23e ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de derde maal worden gehouden in het Arabische emiraat. Het is met een temperatuur van 19°C lekker afgekoeld, maar de stevige wind zal het lastig maken voor de coureurs. Gaat Charles Leclerc na de snelste tijd te hebben geklokt in de vrije training nu naar de pole? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

