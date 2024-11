Charles Leclerc heeft met een 1:21.953 de snelste tijd neergezet in de enige vrije training voor de Grand Prix van Qatar. De tweede en derde tijd gingen naar Lando Norris en Oscar Piastri. Max Verstappen kon niet bij de toppers in de buurt komen qua rondetijd. De kersverse wereldkampioen werd slechts tiende.

Het voorlaatste raceweekend van dit seizoen is zojuist van start gegaan met de eerste vrije training. In slechts een uur moesten de teams en coureurs de juiste afstelling zien te vinden voor de kwalificatie voor de Sprint, die later vandaag nog op het programma staat. De meeste coureurs begonnen de oefensessie met de medium band. Ferrari en Williams kozen voor een alternatieve strategie en gingen met de harde variant aan de slag. Na ongeveer een kwartier rijden was het kersvers wereldkampioen Verstappen die aan de leiding ging. Kort daarna was het echter Leclerc die er op zijn harde band onderdoor ging en de koppositie overnam.

Ferrari zet één-twee op scorebord, Verstappen zakt wat terug

De coureurs zochten in deze enige vrije training duidelijk de grens op, want er waren meerdere uitstapjes in korte tijd. Zo kwamen onder meer Pérez, Piastri en Norris buiten de baan terecht. In de tussentijd zette Ferrari een één-twee op het scorebord via Sainz, die aansloot achter zijn teamgenoot die op de eerste plek stond. Beide heren deden dit nota bene op de harde band, waar de concurrentie nog op de mediums actief was. Verstappen zakte wat terug op de tijdenlijst en zag hoe zowel Norris als Gasly sneller gingen dan hij.

Leclerc vermorzelt concurrentie, Verstappen en Pérez teleurstellend

In de slotfase switchten de coureurs naar de softband om zich optimaal voor te bereiden op de kwalificatie voor de Sprint. Leclerc klokte met een 1:21.953 uiteindelijk verreweg de snelste tijd. Op een dikke vier tienden volgden Norris en Piastri op plek twee en drie. De vierde tijd was er voor Sainz. Hierdoor lijkt het een strijd tussen Ferrari en McLaren te gaan worden tijdens de kwalificatie voor de Sprint. Verstappen kon totaal niet in de buurt komen bij de snelste coureurs. De regerend wereldkampioen moest genoegen nemen met de tiende tijd. Teamgenoot Pérez werd slechts achttiende.

