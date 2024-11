Craig Slater van Sky Sports kreeg dit weekend de lachers op zijn hand door plotseling met het logo van Max Verstappen zijn vierde wereldtitel in zijn kapsel geschoren op de grid te verschijnen. Ook Verstappen zelf heeft die beelden inmiddels gezien en reageert op de actie van de journalist.

Verstappen heeft de afgelopen tijd meermaals in de clinch gelegen met de Britse pers, die volgens hem te gekleurd verslag zou doen van de gebeurtenissen in de koningsklasse. De Nederlander merkte gekscherend op dat hij het verkeerde paspoort had en hield bovendien de Britse pers vlak na zijn iconische rit richting de zege in Brazilië voor de gek in de perszaal: "Ik heb een klein vraagje. Ik waardeer het dat jullie er allemaal zijn, maar ik zie helemaal geen Britse pers. Moesten ze rennen naar het vliegveld of iets? Of weten ze niet waar de persconferentie is?", zo grapte hij, tot hilariteit van de wél aanwezige journalisten.

Artikel gaat verder onder video

Veel hilariteit

Inmiddels is de Nederlander dus viervoudig wereldkampioen en Slater heeft een zeer ludieke manier gevonden om een einde te maken aan de hele discussie over objectiviteit in de Britse media. De verslaggever van Sky Sports heeft namelijk voor het raceweekend in Qatar het logo met de vierde wereldtitel van de Limburger in zijn haar laten scheren. Op het internet werd er vanzelfsprekend met hilariteit gereageerd op de actie en inmiddels heeft ook Verstappen het kapsel onder ogen gekregen.

Verstappen reageert

Verstappen reageert: "Oh mijn god! Dat is... je hebt het geweldig gedaan!", zo citeert PlanetF1. "Dat is eigenlijk behoorlijk indrukwekkend. Oh mijn god. Dat is een leuke touch. Ik ga zoiets zelf niet nemen, maar ik waardeer het wel. Goed gedaan", zo reageert de viervoudig wereldkampioen lachend op de actie van de Britse verslaggever, waarmee de oorlog tussen de twee kampen hopelijk weer iets lijkt in te dimmen.

Gerelateerd