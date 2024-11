Max Verstappen vertelde na afloop van de Grand Prix van Las Vegas dat hij waarschijnlijk ook in een Ferrari of een McLaren wereldkampioen Formule 1 zou zijn geworden. Charles Leclerc reageert enigszins verrast op die uitspraken.

De Grand Prix van Las Vegas vormde afgelopen zondag het decor voor het vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap van Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur kwam als vijfde over de streep en was daarmee definitief niet meer door Lando Norris te achterhalen in Qatar en Abu Dhabi. Verstappen hecht doorgaans weinig waarde aan wat er in de pers geschreven wordt, maar na afloop van de race leken een aantal uitspraken van de afgelopen maanden toch niet helemaal lekker te zitten bij de 27-jarige coureur.

Uitspraken Verstappen

Zo sprak Verstappen in een live op televisie bij Sky Sports Zak Brown toe op het feit dat de McLaren-CEO eerder eens had gezegd dat de Limburger alleen in een dominante auto wereldkampioen is geworden. Tegenover de aanwezige media voegde hij daar vervolgens nog aan toe: "Als ik in een McLaren had gereden, was ik allang kampioen geweest. Ik denk dat het in de Ferrari redelijk hetzelfde verhaal zou zijn. In een Mercedes was het wel wat lastiger geworden."

Leclerc reageert

Tijdens de persconferentie in Qatar wordt Charles Leclerc gevraagd naar deze uitspraken: "Max is een hele speciale coureur", trapt de Ferrari-coureur af. "Een deel van wat hem zo speciaal maakt, is denk ik zijn zelfvertrouwen. Maar het is denk ik ook heel lastig om zoiets te zeggen, als je niet precies weet hoe een auto rijdt. Max is een ongelofelijke coureur, dat zonder twijfel. Maar ik weet niet hoe de Red Bull aanvoelt en hoe de McLaren rijdt, en hij weet niet hoe de Ferrari rijdt. Het is misschien een beetje overdreven om zoiets te zeggen. Veel meer heb ik er niet over te zeggen."

