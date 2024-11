Het is eindelijk zover: we krijgen er een elfde team bij op de Formule 1-grid. Het betekent automatisch dat we ook plek krijgen voor twee extra rijders in de koningsklasse, een welkome opsteker voor de overvolle rijderspoule. Welke coureurs zijn opties voor het aanstaande Amerikaanse team?

Het heeft lang mogen duren, maar eindelijk komt er dan toch een elfde F1-team. De elfde renstal zal waarschijnlijk Cadillac F1 Team gaan heten, ook al valt het personeel waarschijnlijk onder het bedrijf van Andretti - een beetje op dezelfde manier zoals Audi Sauber heeft overgenomen en vanuit de Sauber-fabriek in Hinwil in Zwitserland werkt. De Formule 1 maakte op maandag dan daadwerkelijk bekend dat er een principeakkoord met General Motors bereikt is om vanaf 2026 intrede in de koningsklasse te maken. De koningsklasse is vanaf het nieuwe tijdperk motoren dus ook een extra team rijker. En wanneer je een extra team krijgt, heb je ook twee extra rijders nodig. Gelukkig is de coureursmarkt op dit moment voller dan vol. We zetten een aantal mogelijke opties op een rijtje.

Colton Herta

Eén van de eerste namen die vanzelfsprekend boven komt drijven, is die van Colton Herta. De Amerikaanse coureur rijdt nog altijd zijn races in de IndyCar en werd in het verleden al meermaals genoemd voor een zitje in de koningsklasse. Het is Herta echter nog altijd niet gelukt om de overstap te maken, maar de intrede van een Amerikaans team in de Formule 1 vergroten zijn kans natuurlijk aanzienlijk. "Op dit moment denk ik van wel", reageert Mario Andretti tegenover NBC News op de vraag of het vinden van een Amerikaanse coureur, zoals Colton Herta, de voorkeur geniet.

Hij vervolgt over Herta: "Je hebt het over kandidaten en hij is er zeker één die overwogen wordt. Ik denk dat je je opties open moet houden, omdat er nog een heel compleet seizoen aan zit te komen waarin we niet mee gaan doen. Op dit moment zijn er meer coureurs beschikbaar dan teams. Tien teams lijken er vel, maar er zijn veel meer coureurs en veel meer talent. Vanuit ons perspectief is het de beste optie om één ervaren coureur te hebben, waarbij nationaliteit niet echt uitmaakt, en een jong Amerikaans talent. Dat zijn op dit moment onze doelen." Herta lijkt dus één van de topfavorieten om een zitje bij het elfde team te bemachtigen.

Sergio Pérez

Daarmee lijkt Herta op pole position te liggen voor het eerder door Andretti genoemde plekje van een jong Amerikaans talent. Daarnaast moet natuurlijk ook nog een ervaren coureur gevonden, zoals men lijkt te wensen. De eerste naam die je dan wellicht in je hoofd neemt, is die van Sergio Pérez. Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt en veel mensen vragen zich af of hij überhaupt het einde van zijn contract weet te halen.

Toch moeten we er vooralsnog vanuit gaan dat hij volgend seizoen op de Formule 1-grid staat, waarna zijn avontuur bij Red Bull Racing hoogstwaarschijnlijk tot een eind zal komen. Dat wil niet zeggen dat zijn carrière in de Formule 1 er dan meteen op gaat zitten. Pérez zal op dat moment 36 jaar oud zijn en met mannen als Fernando Alonso en Lewis Hamilton is de afgelopen jaren bewezen dat je halverwege de dertig nog lang niet over je houdbaarheidsdatum heen hoeft te zijn. Pérez kan wellicht bij een team waar de druk een stuk lager ligt zichzelf helemaal hervinden, terwijl General Motors/Cadillac op haar beurt de gewenste ervaren coureur binnen de gelederen kan halen. Bovendien brengt Pérez natuurlijk ook nog eens een bak aan sponsorgeld, commerciële voordelen in Mexico én ervaring mee.

Een andere coureur die perfect in dat plaatje van ervaren eerste rijder past, is Valtteri Bottas. De Finse rijder heeft inmiddels een schat aan ervaring opgedaan in de Formule 1. Hij won races, reeg de constructeurskampioenschappen aan elkaar en kent het klappen van de zweep in de koningsklasse. Voorlopig zit zijn tijd in de hoogste tak van de autosport er echter wel op en weet hij dat hij in 2025 geen stoeltje op de grid heeft. Het team van Sauber/Audi trok Nico Hülkenberg aan en besloot om Gabriel Bortoleto in de bolide naast hem te posteren. Daardoor is het doek voor Bottas voorlopig gevallen.

Toch is hij nog niet helemaal van plan om de Formule 1 vaarwel te zeggen. Hij zou voor 2025 azen om een stoeltje bij één van de teams te bemachtigen als reservecoureur, waardoor hij nog in beeld zou blijven bij de teams richting het nieuwe motorentijdperk in 2026. Nu Mick Schumacher vertrokken is bij Mercedes, is het niet onmogelijk dat Bottas de geschikte man is om hem op te volgen bij het team waar hij zoveel successen mee beleefde. Vanuit daar blijft hij dan actief in de paddock en is hij mogelijk een perfecte optie voor GM/Cadillac in de toekomst.

Franco Colapinto

Ook Franco Colapinto blijft voor vele teams op de grid een interessante target. Met name het team van Red Bull wordt de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met het contracteren van de indrukwekkend presterende rookie, die eerder dit jaar in mocht stappen bij Williams voor de tegenvallende Logan Sargeant. Zo werd teambaas Christian Horner gespot toen hij zichzelf in Brazilië op vrijdag in de Williams-garage toonde en dat zorgde natuurlijk weer voor nóg meer geruchten rondom de talentvolle Argentijn. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport kwam vervolgens met een soortgelijk bericht en schreef dat men maar wat graag Colapinto naast Yuki Tsunoda zou willen posteren om in dat geval Liam Lawson door te schuiven richting het hoofdteam voor een plekje naast Verstappen.

Vervolgens kwam naar buiten dat het team van Alpine ook op de loer ligt om de beoogde nieuwe Red Bull-telg weg te kapen voor de neus van Helmut Marko en zijn crew. De Fransen hebben echter met Pierre Gasly en Jack Doohan eerder hun line-up voor volgend seizoen al wereldkundig gemaakt, al zou Doohan slechts over een contract voor vijf races beschikken. Het is dus allemaal maar de vraag of Colapinto überhaupt bij één van deze twee teams terecht gaat komen. In het geval hij als reserve bij Williams aan de kant blijft zitten, kan het nieuwe GM/Cadillac wellicht zijn slag slaan en de talentvolle coureur overtuigen voor een Amerikaans avontuurtje.

Dan nog een laatste coureur in de categorie ervaren rijders. Kevin Magnussen zal ook na dit seizoen het hoogste toneel van de autosport voor de tweede keer achter zich gaan laten. Toch is het - zo zagen we in het verleden - niet uitgesloten dat hij in een latere periode weer besluit om terug te keren naar de Formule 1. Hoewel Magnussen lange tijd qua niveau wel klaar leek te zijn met het niveau dat de koningsklasse eist, lijkt hij nadat hij gehoord heeft niet verder te mogen bij Haas ineens zijn mojo weer gevonden te hebben. Magnussen is op zijn dag zeker een uitstekende coureur en kan voor een nieuw team als GM/Cadillac zeker van waarde zijn.

Andere potentiële opties: Alex Palou, Mick Schumacher, Jake Dennis, Zhou Guanyu

