De Formule 1 is neergestreken in Qatar, waar aanstaande zondag op het Losail International Circuit de voorlaatste ronde van het 2025-verreden wordt. Het woestijncircuit vormt echter tevens het decor voor de laatste sprintrace van het jaar, en dus is het vandaag al tijd voor de sprintkwalificatie.

Max Verstappen legde afgelopen zondag in Las Vegas beslag op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap, maar heel veel tijd om feest te vieren heeft de Nederlander niet. Dit weekend moet de hele karavaan zich namelijk weer melden in Qatar, waar aanstaande zondag de voorlaatste ronde van het seizoen wordt verreden. Direct hierna trekt het circuit door naar Abu Dhabi. Ondanks dat het wereldkampioenschap bij de coureurs al beslist is, staat er nog genoeg om het spel de komende twee weken.

Artikel gaat verder onder video

Tijdschema Formule 1 Grand Prix van Qatar

Het raceweekend in Qatar gaat op vrijdag 29 november om 14:30 uur Nederlandse tijd van start met de eerste en enige vrije training van het weekend. Om 18:30 uur is het vervolgens tijd voor de kwalificatie van de sprintrace. Deze sprintrace wordt op zaterdagmiddag 30 november om 15:00 uur verreden. Om 19:00 uur in de avond wordt er gekwalificeerd voor de hoofdrace. De Grand Prix van Qatar gaat zondagmiddag om 17:00 uur van start. In Qatar is het twee uur later dan in Nederland.

Overzicht

Vrijdag 29 november

14:30 uur: Vrije training

18:30 uur: Kwalificatie Sprint

Zaterdag 30 november

15:00 uur: Sprint

19:00 uur: Kwalificatie GP Qatar

Zondag 1 december

17:00 uur: Grand Prix van Qatar

Gerelateerd