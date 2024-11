Horner helder: Verstappen gaat om vijfde titel strijden in 2025

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner weet zeker dat Max Verstappen in 2025 voor zijn vijfde titel zal gaan strijden. Alleen Michael Schumacher wist ooit vijf kampioenschappen op rij te winnen - Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Juan Manuel Fangio wisten net als Max Verstappen in ieder geval vier opeenvolgende titels binnen te slepen.

Verstappen kan een van de record van Schumachers in 2025 dus gaan evenaren. Van de ontelbare records die Schumi achterliet na het eindigen van zijn carrière zijn er niet veel meer over. Zo heeft Lewis Hamilton inmiddels de meeste overwinningen, podiums en pole positions, en evenaarde de Brit de zeven kampioenschappen van de Duitser. Wel is Schumacher nog steeds de enige coureur die een heel seizoen elke race op het podium heeft gestaan (Verstappen was één podium in Singapore verwijderd van dit record in 2023), en de enige die vijf opeenvolgende titels won. Laatstgenoemde zou in 2025 kunnen sneuvelen, mocht de Red Bull-Verstappen combinatie weer zegevieren.

2025 wordt een thriller

Dit lijkt, als de tweede helft van 2024 wordt gepakt als meetlat, niet hoogstwaarschijnlijk. Horner weet zeker dat zijn ploeg zich zal herpakken in de winter, maar waarschuwt ook dat alle teams in 2025 dichter bij elkaar zullen zitten dan ooit. "We weten niet wat de anderen doen," zo wordt Horner door Motorsport.com geciteerd. "Wij geven liever een understatement om vervolgens meer te leveren. Met stabiele regels zie je hoe de auto's naar elkaar toe zijn gegroeid. Het is geweldig voor de sport dat er zo veel strijd is. Ik heb dit jaar wat meer grijze haren gekregen. Ik denk dat volgend jaar een thriller wordt. Wij hebben de beste coureur in onze auto. En ik denk dat we ook het beste team hebben. We zullen in de winter hard werken om de zwakheden van de RB20 aan te pakken."

Verstappen gaat voor titel strijden

Red Bull Racing is in de tweede helft van 2024 relatief gezien niet competitief geweest. Max Verstappen wist na de Grand Prix van Spanje tien races op rij niet te winnen, en de Nederlander zelf gaf ook toe dat hij in São Paulo niet had gewonnen zonder de uitzonderlijke regenachtige toestand. De RB20 heeft geen zelfvertrouwen gewekt in Milton Keynes, maar Horner weet dat Red Bull in 2025 weer mee zal doen voor de titels. "Je kunt zien dat er een geweldige hoeveelheid vertrouwen is tussen Max en het team", zo gaat Horner verder. "Het is aan ons om te leveren en ik weet zeker dat we hem van een auto zullen voorzien waarmee hij volgend jaar opnieuw om de titel kan strijden. Daar twijfel ik niet aan. Ik denk niet dat het makkelijk wordt, maar dat geldt voor geen enkel team. We hebben veel lessen geleerd dit jaar." Zoals vaak het geval is na enkele jaren met vergelijkbare reglementen, denkt Horner dat het aankomende seizoen in de marge beslist zal worden, gezien er meerdere teams zullen zijn die erg dicht op elkaar zitten. "2025 gaat ontzettend competitief worden. De regels blijven stabiel en je kunt zien hoe alle auto's naar elkaar toe gegroeid zijn. De filosofieën zijn naar elkaar toe gegroeid. Het wordt volgend jaar dus weer een marathon en niets is gegarandeerd."