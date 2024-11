Max Verstappen heeft het kampioenschap en het raceweekend in Las Vegas vrij snel achter zich moeten laten, want komend weekend staat de F1 Grand Prix van Qatar op het programma. De Nederlander blikt even terug en vervolgens weer vooruit.

Verstappen blikt in het persbericht van Red Bull Racing terug op het raceweekend in Las Vegas en het behaalde kampioenschap. “Het kampioenschap winnen was een ongelooflijk moment en ik ben zo trots op wat we als team hebben bereikt en ook op mezelf. Deze overwinning betekent echt veel voor ons en viervoudig wereldkampioen worden had ik nooit voor mogelijk gehouden. Ik wil iedereen die deel uitmaakt van dit succes bedanken voor alle steun dit jaar, wat een seizoen hebben we gehad. Er waren moeilijke momenten, maar we bleven bij elkaar, gaven nooit op en kwamen sterker terug en dat maakt het seizoen zo speciaal.”

Verstappen blikt vooruit op raceweekend F1 in Qatar

Vervolgens blikt Verstappen vooruit op het raceweekend in Qatar, waarin ook een sprintrace verreden gaat worden. “Als we naar Qatar kijken, blijven we nog altijd gefocust. Het wordt een druk weekend want het is een sprintweekend. Natuurlijk is het seizoen nog niet voorbij en we willen nog steeds het momentum vasthouden en zoveel mogelijk punten mee naar huis nemen voor het team, dus kom maar op met de volgende twee races.”

