Max Verstappen gaat tijdens de eerste vrije training van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi, het slotweekend in de koningsklasse, niet in actie komen. Red Bull Racing heeft een rookie als vervanger aangewezen.

Dit moet volgens de reglementen bij elke vaste coureur een keer in een seizoen gebeuren. Isack Hadjar verving Sergio Pérez al tijdens VT1 op Silverstone eerder dit jaar, maar de 20-jarige coureur krijgt nu nog een kans om zich te laten zien. Hadjar is namelijk door Red Bull aangewezen als vervanger van Verstappen voor VT1 in Abu Dhabi. Dit weet het team te melden voor het aanstaande weekend in Qatar. Hiermee weet Red Bull te voldoen aan de regels van de FIA.

Verstappen in Abu Dhabi

Zoals Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, eerder al aankondigde, zullen coureurs als Hadjar, Yuki Tsunoda, Liam Lawson en Ayumu Iwasa kansen krijgen om zich te laten zien voor het tweede stoeltje van zowel Red Bull Racing als Visa Cash App RB voor 2025. Voor Hadjar, die nog aan het vechten is om het kampioenschap in F2 met Gabriel Bortoleto - die volgend jaar een stoeltje bij Kick Sauber heeft - zal dit dus weer een kans zijn om de leiding van Red Bull te kunnen overtuigen.

