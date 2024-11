Luke Browning, momenteel actief in F2, zal voor het eerst de kans gaan krijgen om een F1-auto te besturen. Dit gaat hij doen namens Williams, het team waar hij onderdeel van is.

De Brit is al een tijdje onderdeel van Williams en zal tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi achter het stoeltje van de F1-auto van Williams gaan zitten. Browning is onder meer actief geweest in F4 (kampioen in 2020), F3 (15de in 2023 en derde in 2024) en mocht ook al ruiken aan F2 door twee races te rijden en in die races zelfs vier punten te verzamelen.

Browning in F1

Browning is blij met de kans die hij krijgt. “Het is een eer om voor het eerst in een Williams F1-auto te rijden in Abu Dhabi. Om de kans te krijgen om niet alleen deel te nemen aan de Young Driver Test maar ook aan de vrije training is ongelooflijk speciaal. Ik wil iedereen bij Williams Racing bedanken voor de steun die ze hebben gegeven aan mijn ontwikkeling als lid van de Williams Racing Driver Academy en voor het feit dat ze me de FW46 hebben toevertrouwd. Ik zal hard werken om me voor te bereiden en het beste uit deze kans te halen.” Browning zal in Abu Dhabi vervolgens ook de Young Driver Test afwerken namens Williams.

