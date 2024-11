Red Bull Racing-technisch directeur Pierre Waché vertelt dat hij niet vol vertrouwen het seizoen van 2025 afwacht. De Fransman denkt dat de concurrentie hun zaakjes op orde zal hebben, en verwacht een jaar vol gevechten.

Het is een merkwaardig seizoen voor het team van Red Bull Racing in de Formule 1. De Oostenrijkse grootmacht begon dominant aan de huidige campagne, maar is inmiddels afgezakt naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Max Verstappen had in de eerste seizoenshelft een marge opgebouwd die groot genoeg was om zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap uit het vuur te slepen, maar qua performance hebben McLaren, Ferrari en steeds vaker ook Mercedes, hun zaakjes goed of zelfs beter voor elkaar.

Niet zeker van zijn zaak

Daarnaast was het ook naast de baan een turbulent jaar voor Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en verschillende kopstukken vertrokken naar de concurrentie. Technisch directeur Pierre Waché is dan ook voorzichtig in zijn vooruitblik op op volgend jaar: "Ik ben niet zeker van m'n zaak voor 2025", klinkt het bij Autosport. "Ik ben niet zeker van m'n zaak, omdat ik denk dat de anderen ontzettend snel zullen zijn. Het zal het hele jaar een gevecht worden."

Gebrek aan vertrouwen

De Fransman vervolgt: "Als je zeker van je zaak bent in deze tak van sport, ben je dood. Je moet hard werken, dat geldt voor iedereen in het team. Iedereen werkt ook hard. Als je ziet hoeveel mensen aan het proberen zijn om steeds een klein beetje performance toe te voegen, dat is een hele lastige taak. Ik heb een gebrek aan vertrouwen, omdat als je vertrouwen hebt, je in slaap sukkelt. Dan ga je niet aan het werk, en dan ga je geen performance vinden."

