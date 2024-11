Yuki Tsunoda laat optekenen dat hij klaar is om het op te nemen tegen "het monster" Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Japanner is bezig aan zijn vierde seizoen bij zusterteam Visa Cash App RB.

Yuki Tsunoda debuteerde in 2021 in de Formule 1 bij het zusterteam van Red Bull Racing. De inmiddels 24-jarige Japanner heeft sindsdien een goede ontwikkeling laten zien. Mening teammaat heeft het af moeten leggen tegen Tsunoda en zowel op als naast de baan is hij uitgegroeid tot een volwassen coureur. Toch is het management van Red Bull steeds weer terughoudend met het eventueel promoveren van Tsunoda naar Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Klaar om het op te nemen tegen "dat monster"

Dit heeft er mogelijk mee te maken dat de coureur uit Sagamihara er soms nog moeite mee heeft om zijn emoties in de cockpit onder controle te houden, al komen de explosieve boordradio's zoals in zijn eerste drie seizoenen, eigenlijk niet meer voor. Na afloop van de Grand Prix van Las Vegas maakte Tsunoda voor de camera van Viaplay zijn intenties nog maar eens duidelijk: "Ik ben klaar om het tegen dat monster op te nemen, maar tegelijkertijd: hij heeft het goed gedaan. Gefeliciteerd", zo doelde hij op het vierde wereldkampioenschap van Max Verstappen.

Red Bull-test in Abu Dhabi

Tsunoda krijgt aan het eind van dit seizoen in Abu Dhabi eindelijk zijn eerste test in een auto van Red Bull Racing. Daar zal de Japanner alles op alles zetten om te laten zien wat hij waard is, want het is niet uitgesloten dat er deze winter een zitje vrij komt bij de Oostenrijkse grootmacht. Sergio Pérez kent een teleurstellend seizoen en het onderlinge verschil met Verstappen is simpelweg te groot. Mocht Red Bull Racing besluiten te breken met de Mexicaan, lijken VCARB-coureurs Tsunoda en Liam Lawson de meest voor de hand liggende kandidaten om hem op te volgen.

Gerelateerd