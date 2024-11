Lewis Hamilton is een stap dichter bij zijn kinderdroom om astronaut te worden gekomen. In samenwerking met horlogemerk IWC Schaffhausen is de zevenvoudig wereldkampioen begonnen aan een training voor astronauten, door een vlucht te maken in een L-39 Albatros jet.

De training die de Mercedes-coureur is ondergaan bootste de voorbereiding na die astronauten van commerciële ruimtevaartprojecten moet ondergaan. Zo werd Hamilton onder andere in een L-39 Albatros jet - waar hij zelf de besturing over mocht nemen - blootgesteld aan 7,5G tijdens verschillende vliegmanoeuvres. Ook heeft Hamilton ervaren hoe is het is aan de zwaartekracht te ontsnappen, door een zogenaamde parabola-manouvre. "Het is heel anders dan de Formule 1, het bloed verlaat je hoofd niet", laat Hamilton optekenen. "Als je het vliegtuig draait, voel je dat het bloed je lichaam verlaat, je borst wordt zwaar en het is moeilijk om adem te halen." Bekijk de video hieronder.

