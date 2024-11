Rol van Andretti, power unit en coureurs 2026: Mario Andretti onthult plannen Cadillac F1

De Formule 1 zal over anderhalf jaar eindelijk weer een startveld hebben van 22 auto's. Cadillac, een van de merken van de Amerikaanse grootmacht General Motors (GM), wordt vanaf 2026 toegelaten in het wereldkampioenschap en Mario Andretti, een van de nieuwe directeuren, gaat uitgebreid in op de plannen.

Andretti Global van Michael Andretti kreeg in oktober 2023 toestemming van de FIA om mee te doen aan de koningsklasse van de autosport, maar Liberty Media besloot hun tegen te houden. CEO Greg Maffei vertelde Mario persoonlijk dat hij diens zoon Michael nooit in de Formule 1 zou toelaten. Andretti Global bleef ondanks de onzekerheid stug doorwerken aan de auto in hun nieuwe fabriek in Enstone door ervaren technici en engineers aan te nemen, en ze sloten een samenwerkingsdeal met GM. Michael Andretti gaf vervolgens de meerderheid van zijn aandelen uit handen aan Dan Towriss en Mark Walter, die samen honderden miljarden dollars waard zijn. Met Michael uit beeld zijn de F1-eigenaren plotseling enthousiast over Cadillac als elfde team en dus werd de Amerikaanse team een dag na de Grand Prix van Las Vegas officieel toegelaten.

Andretti bouwt de auto

1978-wereldkampioen Mario Andretti is een van de directeuren van het Cadillac F1-project geworden. Gevraagd door NBC of hij een vergelijkbare rol zal hebben als Niki Lauda had bij Mercedes, antwoordde hij: "In principe, ja. Uiteraard kunnen ze profiteren van mijn ervaring en wat ik zie, bijvoorbeeld talenten op de rijdersmarkt of engineers. De sport is mijn familie. Ik ben daar voortdurend bij betrokken geweest en dat gaat door."

Er is wat onduidelijkheid in hoeverre Andretti Global nog betrokken is bij Cadillac F1. De naam 'Andretti' kwam nul keer voor in de officiële bekendmaking van de Formule 1 het elfde team is toegelaten. Het klinkt echter alsof Andretti toch wel de auto gaat bouwen en Cadillac uiteindelijk de power unit. "Dat is precies hoe het zal gaan. In dat opzicht is er dus niks veranderd", verklaarde Mario Andretti.

Ferrari-motor en Colton Herta

Het is onmogelijk voor GM om binnen anderhalf jaar tijd een competitieve Cadillac-power unit te ontwikkelen en dus zal Cadillac voor in ieder geval 2026 en 2027 een klantenmotor moeten gebruiken. Geruchten doen de ronde dat ze de Ferrari-krachtbron zullen overnemen. "Daar praten we inderdaad mee. Het is nog niet helemaal zeker, maar dat is wel het doel en onze voorkeur", kon Mario Andretti, die in 1971 in Zuid-Afrika zijn eerste Grand Prix won in een Ferrari, daarover kwijt.

Andretti zal natuurlijk ook twee coureurs moeten tekenen voor 2026. "Hij is zeker iemand die we overwegen", onthult Mario over niemand minder dan Colton Herta, de regerend vice-kampioen in de IndyCar Series die de afgelopen vijf seizoenen zeven races heeft gewonnen voor Andretti. Herta werd in 2022 overwogen als coureur voor het Red Bull-zusterteam, maar kreeg geen superlicentie van de FIA. "Ik denk dat het verstandigst is om te beginnen met een ervaren coureur, waarvan de nationaliteit niet uitmaakt, en dan een jong Amerikaans talent."

