FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft zich uitgesproken over de stand van zaken omtrent het mogelijk nieuwe F1-team van Andretti, dat motoren zal krijgen van Cadillac.

In een statement van de FIA na het nieuws omtrent het principeakkoord zegt Ben Sulayem dat de FIA, net zoals de vorige keer, achter het nieuwe F1-team van General Motors en Andretti staat en haar goedkeuring geeft. Nu zou echter ook de FOM al voor het merendeel goedkeuring hebben gegeven. “General Motors is een enorm wereldmerk en een krachtpatser in de OEM-wereld en werkt samen met indrukwekkende partners”, aldus Ben Sulayem. “Ik sta volledig achter de inspanningen van de FIA, Formule 1, GM en het team om de dialoog in stand te houden en toe te werken naar dit resultaat van een principeakkoord om deze aanvraag voor een GM/Cadillac-team op de grid van het FIA Formule 1-wereldkampioenschap van 2026 te brengen. Alle partijen, inclusief de FIA, zullen blijven samenwerken om het proces soepel te laten verlopen.” De FIA steunt dus General Motors/Cadillac en Andretti als elfde team, zoals dat in oktober 2023 ook het geval was.

Woord was weer aan de FOM

Het was dus vervolgens weer aan de FOM om een oordeel te vellen, iets wat het de vorige keer ook al als laatste deed. Toen liet de FOM weten dat er voor hun geen reden was om het nieuwe team al goed te keuren, omdat Cadillac in het openbaar had aangegeven pas in 2028 het team van Andretti van motoren te kunnen voorzien en het dus competitief gezien geen voordeel zou zijn voor F1 om een elfde team op korte termijn toe te voegen. De FOM lijkt, als we Ben Sulayem mogen geloven, nu dus wel genoeg zekerheid te hebben gekregen vanuit Andretti en Cadillac dat het team vanaf 2026 de grid kan komen versterken.

Ook Stefano Domenicali, CEO van F1, ziet positieve ontwikkelingen. "De toewijding van General Motors en Cadillac aan dit project is een belangrijke en positieve uiting van de ontwikkeling van onze sport. We kijken ernaar uit om de progressie en groei van deze inschrijving te zien en zijn zeker van de volledige samenwerking en steun van alle betrokken partijen."

Met welke motoren doet Andretti mee?

Ondanks dat de naam van Andretti officieel niet is gevallen, is de kans groot dat General Motors via Cadillac motoren aan Andretti gaat leveren. De vraag is nu vooral of Andretti vanaf 2026 al motoren krijgt van Cadillac, of dat het in 2026 en 2027 andere motoren heeft geregeld en dat dit de reden is dat de FOM het elfde team nu wel lijkt goed te gaan keuren. Eerst werd Alpine genoemd, maar die stoppen na 2025 met het leveren van motoren. Honda werd ook even genoemd, maar de laatste geruchten zijn dat Ferrari in 2026 en 2027 de motoren gaat leveren aan Andretti voordat Cadillac het stokje in 2028 over gaat nemen.

