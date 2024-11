Het komende weekend staat de Grand Prix van Qatar op het programma en de coureurs zijn inmiddels vertrokken naar het land waar de 23e race van het seizoen op het programma staat. Je kunt het wel ongeveer invullen, maar toch zetten we even de weersvoorspelling voor komend weekend uiteen.

Het weekend van de Grand Prix van Qatar, die op 29 november, 30 november en 1 december plaats gaat vinden, is het tweede raceweekend van de afsluitende triple header en tevens het laatste weekend met een sprintrace. De race wordt verreden op het Lusail International Circuit, dat voor voor het eerst in F1 werd gebruikt in 2021, is 5.419 kilometer lang en heeft zestien bochten en alleen een DRS-zone op het rechte stuk. In totaal rijden de coureurs 57 rondjes en 308 kilometer gedurende de Grand Prix. Lewis Hamilton won in 2021 de eerste race in Qatar, terwijl Max Verstappen - nadat de race in 2022 niet werd verreden - de race vorig jaar won door Oscar Piastri en Lando Norris te verslaan. Ook vorig jaar was er een sprintrace in Qatar, toen gewonnen door Piastri voor Verstappen en Norris.

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht Qatar

We vertrekken dus naar het Midden-Oosten, waar we van weten dat het over het algemeen vrij warm is. Na de koelte van Las Vegas is het voor de coureurs dan ook geen straf om in Qatar neer te strijken. Ongekende hitte zullen ze niet gaan meemaken, want het kwik zal gedurende het weekend niet boven de 25 graden Celsius uit gaan stijgen, prima te doen dus. Een grotere uitdaging zal wellicht wel gaan liggen in de wind, die het hele weekend mee dan 30 kilometer per uur zal gaan zijn, vrij stevig dus. De regenvoorspellingen vallen niet geheel onlogisch te verwaarlozen met elke dag zo'n één procent kans.

De weersvoorspellingen voor de Grand Prix van Qatar van het aankomend weekend, waar het - vanzelfsprekend - lekker warm is, wel staat er een aardig windje van ruim 30 km/h 🌬️ pic.twitter.com/BPlLN15CiW — GPFans NL (@GPFansNL) November 26, 2024

Gerelateerd