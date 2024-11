Lando Norris heeft na een lange strijd met Max Verstappen om de wereldtitel van 2024 het onderspit gedolven, maar is toch erg tevreden met zijn eigen seizoen. De Brit meent "bijna perfect" te hebben gereden in de tweede seizoenshelft, en denkt dat hij in het aankomende seizoen meer een vuist zal kunnen maken tegen de viervoudig-regerend kampioen.

Tussen alle spanning en zenuwen van de afgelopen maanden door is het makkelijk om te vergeten dat Norris voor de Grand Prix van Miami in mei nog nooit een race had gewonnen in de Formule 1. De 25-jarige coureur heeft in totaal drie races gewonnen voor McLaren, en zit samen met teamgenoot Oscar Piastri nu in de favorietenrol om het constructeurskampioenschap te winnen. Dit zou een enorme overwinning zijn voor het team uit Woking, gezien de laatste titel in die categorie in 1998 kwam.

Niet verwacht in de titelstrijd te zitten

McLaren begon 2024 als het vierde beste team op de grid, maar knokte zich al snel naar voren. Norris nam het team op sleeptouw in het mindere begin van het seizoen, maar Piastri draaide bij en won zelfs de Grands Prix van Hongarije en Azerbeidzjan - hetgeen ook de eerste twee overwinningen waren in zijn Formule 1-carrière. Norris kijkt terug op een succesvol seizoen, maar heeft gemerkt hoe anders alles wordt als je in een gevecht om de titel zit. “Ik had niet eens verwacht dat ik in de titelstrijd zou zitten," vertelt de Brit aan Sky Sports F1. "Ik denk dat ik blij was met hoe kalm ik was, hoe gefocust ik was. Er is zeker meer druk. Er staan meer ogen op je, er zijn meer zenuwen. Er worden meer eisen aan me gesteld om ervoor te zorgen dat ik het circuit op ga en geen fouten maak, in de race blijf, er niet uit vlieg. Je moet beter rijden als je op dat punt komt en ik heb het gevoel dat ik dat gedaan heb."

Bijna perfect werk geleverd

In de tien Grands Prix tussen Spanje en São Paulo wist Max Verstappen niet te winnen, maar McLaren en Norris konden het gat in die tijd niet genoeg dichten om écht kans te maken op het coureurskampioenschap. Norris geeft toe dat McLaren simpelweg niet klaar waren om te vechten voor de titel, maar denkt wel dat hij zelf op een erg hoog niveau heeft gereden. “Sinds Zandvoort heb ik het gevoel dat ik het bijna perfect heb gedaan. Er zijn altijd dingen die ik had kunnen verbeteren, maar ik heb het gevoel dat ik het goed heb gedaan, vooral deze tweede seizoenshelft. De eerste helft was ik, of waren we als team mentaal niet klaar voor 'oh, nu moeten we tegen de grote jongens vechten en het perfect uitvoeren'. En we betaalden een beetje de prijs. Hoe graag we ook willen geloven dat we er klaar voor waren, we waren het niet en we betaalden een beetje de prijs - maar wij waren het die daar tegen Max vochten, niemand anders.”

