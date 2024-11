Ongelooflijk: Verstappen 'kan miljardair worden' met merchandise

Max Verstappen heeft niet alleen op het circuit succes, maar ook buiten de baan. Na het behalen van zijn vierde opeenvolgende wereldtitel verkocht alle bijbehorende merchandise als zoete broodjes, en volgens sportmarketeer Frank van den Wall Bake zou de Nederlander een miljardair kunnen worden als hij het huidige succes volhoudt.

Alleen al met zijn salaris spekt Max Verstappen de spaarpot al flink. In 2022 tekende hij een nieuw contract tot en met 2028, waarin hij maar liefst 41 miljoen euro per jaar aan verdient. Exclusief bonussen. Volgens het Amerikaanse Forbes verdiende Verstappen alleen in 2023 al ruim 23 miljoen euro aan bonussen voor zijn zeges en twee kampioenschappen, wat betekent dat hij 64 miljoen kreeg bijgeschreven gedurende het kalenderjaar. Zonder deze bonussen, dus alleen met zijn salaris, zal Verstappen aan het einde van zijn huidige contract zo'n 287 miljoen euro hebben verdiend. Inclusief alle bonussen zal dit bedrag hoogstwaarschijnlijk tussen de 350 en 400 miljoen liggen.

Vele bronnen van inkomsten

De kassa rinkelt dus al flink door zijn contract bij Red Bull, waar inmiddels aan zijn negende seizoen bezig is. Hier moet ook nog persoonlijk sponsorgeld bij worden opgeteld. Heineken, Viaplay, EA Sports en Red Bull zelf zijn de voornaamste sponsoren van Verstappen, maar er zijn nog veel meer inkomstenbronnen. Zo zijn er bijvoorbeeld tribunes op de Red Bull Ring in Oostenrijk eigendom van Verstappen, waar tienduizenden kaartjes worden verkocht per jaar. Een van de andere grote stroom van inkomsten is de 'Verstappen-Store'. "Onze systeembeheerders maken een wachtrij zodat de server niet kan crashen. We hadden zojuist meer dan 72.000 mensen die iets willen kopen, in de wacht staan", zo vertelt Roger Hermans, eigenaar van de Verstappen-store, bij het Limburgse L1-nieuws. "We hebben in Nederland vanaf het begin een grote groep Verstappen-fans, maar we zien ook dat er veel fans bij komen uit Engeland en Amerika."

Verstappen kan sportmiljardair worden

Van den Wall Blake legt de strategie van de Verstappen-merchandise uit, en ziet hoe Verstappen na het behalen van zijn vierde titel in Las Vegas meteen een pet, shirt, trui en speciale helm heeft om het te vieren. Al deze items waren ook meteen te koop in de winkel. "Actualiteit in de sport is zeer belangrijk. De truien en vesten zijn meteen na de het behalen van de wereldtitel beschikbaar. Als je daar pas een week later mee komt, is het moment voorbij. Les nummer één in het handboek marketing is koester schaarste. Ze willen niet dat op elke hoek van de straat een foto van Max Verstappen hangt. Dan wordt de consument overspoeld en dat devalueert onmiddellijk de waarde van zijn portretrecht." De expert ziet hoe goed de merchandise verkoopt, en denkt dat Verstappen nog veel meer financieel succes kan boeken als hij resultaten op de baan blijft behalen. "Ik zie hem nog wel doorgaan. En dan wordt hij een wereldster, en dan sluit ik niet uit, om een plafond te noemen, dat hij op weg gaat om een sportmiljardair te worden."

