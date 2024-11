Op maandag werd het bekend dat Cadillac in 2026 een elfde team zal vormen op de Formule 1-grid. Het zal beginnen met Ferrari-motoren, maar vanaf 2028 een heus fabrieksteam worden wanneer General Motors een eigen krachtbron zal hebben ontwikkeld. Volgens het Duitse Auto Motor und Sport zou de aankondiging van Cadillac kunnen leiden tot het toetreden van een andere gigant uit de auto-industrie als twaalfde team.

General Motors was oorspronkelijk een steunpilaar van het Andretti-team, dat eerder dit jaar werd afgewezen door de FOM om toe te treden tot de sport, ondanks dat de Amerikanen aan alle criteria voldeden. In het officiële statement van de FOM werd wel gesteld dat als GM meer betrokken zou zijn, het aanbod opnieuw zou kunnen worden overwogen. De grootste autofabrikant uit de Verenigde Staten heeft daar nu werk van gemaakt, en is zonder Andretti doorgegaan met het project. Cadillac F1, zo luidt de officiële naam, zal vanaf 2026 deel uitmaken van de grid, en zo zal er voor het eerst sinds 2016 weer een elfde team zijn. GM heeft ook beloofd om vanaf 2028 een fabrieksteam te worden - daarvoor zullen er Ferrari-motoren worden gebruikt.

Japanse gigant kan toetreden

In Duitsland weet Auto Motor und Sport dat Cadillac "in de komende vijf jaar" kan worden gevolgd door het toetreden van niemand minder dan Toyota. De reglementen van de Formule 1 laten maximaal twaalf teams toe, hetgeen we voor het laatst zagen in 2012. AMuS schrijft dat nu Toyota technologiepartner van Haas is, er een afzonderlijke entry kan volgen in de komende jaren. De Japanse fabrikant stond in 2009 voor het laatst op de grid, en kondigde vorige maand een samenwerking met Haas aan. Toyota maakt geen onderdelen voor het Amerikaanse team, maar leent haar technische kennis en hardware aan Haas. Toyota is actief in het World Endurance Championship en in de WRC, en gebruikt hiervoor de voormalige F1-fabriek in Duitsland. Haas mag hier nu ook gebruik van maken, maar AMuS weet dat Toyota zelf op de lange termijn een weg terug in de koningsklasse wil vinden. Het zal echter niet Haas over willen nemen, maar zelf een twaalfde team neerzetten.

