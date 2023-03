Jeen Grievink

Vrijdag 17 maart 2023 16:40 - Laatste update: 17:34

Angela Cullen stond zeven jaar lang aan de zijde van Lewis Hamilton als zijn vaste fysiotherapeute. De blondine werd een bekend gezicht in de paddock, maar neemt nu afscheid. Op haar Instagram laat de 48-jarige dame weten op weg te zijn naar "een nieuw avontuur" en bedankt ze Hamilton voor alles.

Hamilton en Cullen hebben door de jaren heen een intense band opgebouwd. Laatstgenoemde was lang niet alleen maar de fysio van Hamilton, maar speelde ook een ondersteunende rol op mentaal vlak. In de paddock was de Nieuw-Zeelandse dan ook vaak te vinden aan de zijde van de Mercedes-coureur. Het kwam dan ook als een verrassing toen Hamilton vrijdag liet weten dat hij en Cullen niet langer een duo vormden. De twee leken onafscheidelijk, maar Cullen heeft zelf besloten "een nieuw avontuur" aan te gaan. Wat dat precies is, zegt ze niet. Wel bedankt ze Hamilton en het team van Mercedes op Instagram voor de bijzondere jaren in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Cullen bedankt Mercedes Benz-familie

"Precies 7 jaar geleden stond ik op deze dag voor het eerst in de Formule 1-paddock tijdens de Grand Prix van Australië", zo begint ze haar reactie op Instagram. "Vandaag kan ik met enthousiasme delen dat ik op weg ben naar mijn volgende avontuur. Ik ben zo dankbaar en gezegend dat ik deze ongelooflijke reis in de Formule 1 heb meegemaakt en ik weet dat mijn verhaal zal worden voortgezet. Dank aan het Mercedes Benz-team, dat al 7 jaar mijn familie is."

OOK INTERESSANT: Horner grapt na vraag over miljoenenboete Red Bull: 'FIA heeft het goed besteed zie ik'

Hamilton is de GOAT voor Cullen

Ook heeft ze nog enkele lovende woorden in petto voor Hamilton. "En Lewis Hamilton, jij GOAT (Greatest of All Time, red.)!! Het was zo'n eer en genoegen om naast je te staan. Ik ben zo trots op je en alles wat je hebt bereikt. Bedankt dat je me steunt, in mij gelooft en me het grenzeloze potentieel hebt laten zien dat we allemaal in ons hebben. Ik kijk er naar uit om je volgende hoofdstuk te aanschouwen. Er is niets dat je niet kunt doen. Stop niet met geloven, de levensreis is één grote golf, blijf rijden, droom groots, dromen zullen uitkomen, voor altijd staan we aan jouw zijde. Still we rise."