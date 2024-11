Max Verstappen heeft zich met zijn vierde wereldtitel natuurlijk in een illuster rijtje weten te scharen en met zijn jonge leeftijd van 27 jaar oud is het einde nog niet in zicht. Toch denken Jack Plooij en Robert Doornbos dat het ook zomaar de laatste wereldtitel voor de Nederlander kan zijn met een beetje pech.

Na een seizoen met zowel een hoop mooie momenten als ook een hoop minder mooie momenten is het Verstappen tóch gelukt: de 27-jarige coureur gaat als viervoudig wereldkampioen Formule 1 door het leven. Na de laatste zinderende race in Brazilië wist Verstappen dat hij natuurlijk de genadeslag in het wereldkampioenschap had uitgedeeld, waardoor het niet de vraag was óf, maar wanneer hij wereldkampioen zou gaan worden. De eerste kans was in Las Vegas, waar hij simpelweg Lando Norris achter zich moest houden om de titel te pakken. Dat lukte, waardoor het feest kon beginnen.

Vettel nooit meer gewonnen

Het betekent dat hij hetzelfde heeft weten te bereiken als heren als Juan Manuel Fangio, Alain Prost, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Laatstgenoemde deed het natuurlijk ook op een hele jonge leeftijd bij hetzelfde team, maar won daarna geen enkele titel meer in zijn nog lange carrière. Dat wordt door tafelheer Rob Kamphues in het Race Café aangestipt: "Vettel was ook 27 en die heeft er daarna nooit meer één gewonnen. Is er iemand aan tafel die denkt dat Verstappen hetzelfde kan overkomen?" Plooij reageert meteen bevestigend: "Ja, natuurlijk. Verkeerde keuzes maken en nieuwe regels. Dat kan."

Wisselen van team

Doornbos haakt in op de woorden van zijn tafelgenoot: "Als hij eind volgend jaar naar Mercedes gaat, wat ik denk dat hij gaat doen, dan kan je uiteindelijk de verkeerde keuze hebben gemaakt. Zoals een Vettel naar Ferrari is gegaan en dacht daar ook de titels te winnen. De echte grootheden, Max is nu ook al een all time great, begrijp me niet verkeerd, maar het wisselen van team op het juiste moment en daar het trucje opnieuw doen. dat is een gave. Dat heeft Lewis Hamilton gedaan en Michael Schumacher gedaan", zegt de analist. "Vraag even aan Alonso hoe dat gaat", besluit Olav Mol ten slotte.

