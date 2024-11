Ook de internationale media zagen afgelopen zondag Max Verstappen voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in F1. Toch moeten deze media toegeven dat het de moeilijkste was van de vier die de Nederlander in F1 won. Zelfs lastiger dan 2021.

Lando Norris had afgelopen zondag drie punten meer nodig dan Verstappen om het kampioenschap van de Nederlander te voorkomen. Verstappen werd vijfde, Norris zesde, waardoor de titel van Verstappen een feit was en het feest kon beginnen. Veel aandacht voor de top drie van de race, George Russell, Lewis Hamilton en Carlos Sainz, was er vervolgens niet. Zo ook niet in in de internationale media.

La Gazzetta dello Sport

Te beginnen met het Italiaanse La Gazzetta dello Sport, dat zelfs meer aandacht had voor Verstappen dan voor Ferrari of P1 en P2 voor Mercedes. "Op de dag van de sprankelende Mercedes een-twee met George Russell voor Lewis Hamilton, wist Max Verstappen toch nog de catwalk van Las Vegas te halen: dankzij de vijfde plaats achter de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc werd hij voor de vierde opeenvolgende keer wereldkampioen. Hij heeft de prestatie geëvenaard die Sebastian Vettel met Red Bull tussen 2010 en 2013 wist neer te zetten: hij is toegetreden tot een heel klein clubje waartoe ook Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher en Lewis Hamilton behoren, de andere coureurs die in staat waren om opeenvolgende titels te winnen. Hij komt steeds meer voor in de geschiedenis van de sport met zijn prestaties, want van de vier titels die hij heeft gewonnen, is dit de meest zwaarbevochten titel die hij persoonlijk heeft moeten opbouwen, zelfs met momenten van minderwaardigheid van zijn RB20."

The Guardian

The Guardian is lovend over de prestaties van Verstappen in 2024. "Hij staat nu naast een elitegroep van coureurs en evenaart het aantal wereldkampioenschappen van Alain Prost en Sebastian Vettel. Alleen Juan Manuel Fangio met vijf en Michael Schumacher en Hamilton met ieder zeven hebben er meer. Hij gaf toe dat het bijna ondenkbaar was toen hij in 2015 op 17-jarige leeftijd de jongste coureur in F1 werd. Het was ook de meest uitdagende van de vier wereldkampioenschappen die de 27-jarige coureur al won. Na bijna de hele tweede helft van het jaar voorbijgestreefd te zijn door een razendsnelle McLaren en geworsteld te hebben met een auto die niet in balans was, was het een indrukwekkende demonstratie van vastberadenheid en veerkracht om vervolgens de resultaten binnen te slepen en zijn zenuwen in bedwang te houden om de titel te veroveren."

L'Équipe

Het Franse L'Équipe zag dat de zege van Russell eigenlijk amper aandacht kreeg nadat de race afgelopen was. "De vreugde van George Russell kwam in Las Vegas op de achtergrond. De productie had eerst besloten om de radiocommunicatie van Max Verstappen en het bericht van zijn baas Christian Horner uit te zenden, nadat op de vijfde plaats de geblokte vlag was gepasseerd en nadat de Nederlander een vierde wereldkampioenstitel had behaald. Hij maakte daarmee een einde maakte aan een spanning die al enkele maanden aanhield."

Sky Sports F1

Tot slot Sky Sports, dat ook lovend is over hoe Verstappen zich dit seizoen heeft getoond. "Max Verstappen heeft zijn vierde opeenvolgende Formule 1-wereldtitel veroverd in een Grand Prix van Las Vegas waarin George Russell een onverwacht dominant weekend voor Mercedes afsloot door de comebackaanval van teamgenoot Lewis Hamilton af te slaan. Verstappen trad toe tot het exclusieve rijtje van viervoudig wereldkampioenen door met nog twee ronden te gaan te voldoen aan de minimumeis om één plaats voor Lando Norris te eindigen en zo de rijderskroon van 2024 veilig te stellen."

