Helmut Marko heeft na de eerste vrije training in Saoedi-Arabië een update gegeven over de gezondheid van Max Verstappen. In het warme Djedda zag de Oostenrijker de tweevoudig wereldkampioen 'voor het eerst dit seizoen zweten'.

Donderdag maakte de Nederlander samen met Red Bull Racing bekend dat Verstappen die dag niet in Djedda zou zijn voor de persconferenties. Hij zou vrijdag pas op het circuit verschijnen in verband met maagklachten. Vrijdag, voor de eerste vrije training, liet Verstappen voor het eerst zijn gezicht zien. Tijdens deze eerste vrije training bleek Verstappen vervolgens al meteen weer in zijn ritme te zitten, want hij sloot VT1 af op P1. Dit deed hij met meer dan een halve seconde voorsprong op de concurrentie. Marko laat tegen ORF, geciteerd door Motorsport.com, weten dat Verstappen goed door de eerste training is gekomen. "Max heeft een relatief zware griep achter de rug. Dit is eigenlijk pas de eerste keer dat ik hem dit seizoen zie zweten. Maar goed, zondag is hij zeker weer fit."

Snelheid Verstappen

Goed nieuws dus over de fitheid van de Nederlander. Ook over het sportieve gedeelte van de sessie was Marko tevreden. Hij zag daar de bevestiging van zijn woorden over de fitheid van Verstappen. "Max is in alle drie de sectoren de snelste man en dat met relatief weinig afgelegde ronden. Het totaalplaatje klopt dus wel. Zijn voorsprong op Alonso bedraagt zeven tienden. Dat is geruststellend. Tot nu toe verloopt alles volgens plan."

Verstappen eenzaam bovenaan

Toch is Marko vooral van mening dat Verstappen alles onder controle heeft. Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen, moest op dezelfde band bijna een halve seconde toegeven op de Nederlander. Dit zag ook de adviseur van Red Bull. "Eigenlijk staat alleen Max er relatief ver voor. Pérez staat nog maar net voor Alonso. Daaraan zie je dat Max voor een groot deel zelf het verschil maakt. In de race is de balans natuurlijk doorslaggevend voor de bandenslijtage. Maar dat zijn kleinigheden. Ik geloof dat onze engineers op de goede weg zijn om de balans voor elkaar te krijgen."