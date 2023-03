Brian Van Hinthum

Vrijdag 17 maart 2023

Vrijdag kwam het onverwachte bericht naar buiten dat Angela Cullen en Lewis Hamilton na een samenwerking van zeven jaar uit elkaar zijn gegaan. Martin Brundle denkt dat het nieuws helemaal niet gunstig is voor Hamilton en hij legt uit waarom hij dat denkt.

Hamilton en Cullen leken sinds ze zeven jaar geleden de samenwerking met elkaar aangingen onafscheidelijk van elkaar. De Nieuw-Zeelandse werd destijds aangewezen als de fysiotherapeute van Hamilton, maar vertolkte uiteindelijk een veel belangrijkere rol dan dat. Ook op mentaal gebied bood zij namelijk belangrijke ondersteuning aan de Brit. Tijdens Grand Prix-weekenden was de blondine amper weg te denken aan de zijde van Hamilton en tijdens de televisie-uitzendingen zagen we haar dan ook bijna altijd naast de zevenvoudig wereldkampioen.

Slecht nieuws voor Hamilton

Het nieuws zorgde op het internet voor een hoop rumoer en verbaasde reacties en ook Sky Sports-analist Brundle zag het nieuws dat vrijdag naar buiten kwam niet helemaal aankomen. "Het is geen geweldig nieuws voor Lewis. Want wanneer je Lewis in de pitlane of de paddock zag, was Angela altijd daar om hem te ondersteunen. Wanneer hij niet aan het trainen was, was zij ook vaak met hem", vertelt hij voor de camera van Sky Sports.

Geen afleiding voor Hamilton

Dat het tweetal nu uit elkaar gaat, lijkt te betekenen dat Hamilton naar een nieuwe Cullen moet gaan zoeken. "Hij moet nu iemand nieuws vinden. Maar niks is voor altijd, zoals we inmiddels weten. Ik weet zeker dat het hem niet afleidt van zijn totale prestaties. Het is nu vooral lopendebandwerk tijdens een Formule 1-seizoen en Angela wil wat anders gaan doen. Dat valt compleet te begrijpen", besluit de Britse analist.